Rodez : La Sob donne un nouveau souffle aux espaces

La Société d’organisation du bureau et de l’impression (Soberim), devenue La Sob il y a cinq ans, évolue. Elle ne s’adresse plus uniquement aux professionnels mais aussi aux particuliers, élargit sa gamme de produits et a ouvert un nouveau showroom à Rodez.

Fondée en 1947, la Soberim était installée sur le boulevard Paul-Ramadier à Rodez et reconnue comme spécialiste de l’équipement d’entreprises. En 2018, Julien Mourlhou, commercial dans la société depuis vingt ans, a racheté cette dernière et l’a rebaptisée La Sob. « En suivant, j’ai aussi fait l’acquisition d’O’Buro à Marvejols et Mende avec un autre actionnaire, raconte le dynamique quadragénaire, puis de trois Office Dépôt à Montpellier, Toulouse et Nîmes en 2021 et du fonds de commerce de 3A Mobilier de Bureau à Onet-le-Château en 2022. »

Fournisseurs essentiellement français, mais aussi italiens

Julien Mourlhou a poursuivi les activités historiques de la Soberim à savoir la fourniture de bureau c’est-à-dire la papeterie et l’informatique (deux magasins à Rodez Bourran et Villefranche-de-Rouergue), le mobilier de bureau et les systèmes d’encaissement (un magasin à Rodez Bel-Air). Il a développé le mobilier pour les cafés, hôtels et restaurants, les fournitures et articles d’art de la table pour ce même secteur, et dernièrement le mobilier outdoor et les systèmes d’ombrage. « Nous réalisons 98 % de nos achats chez des fabricants français, mais les meilleurs en termes de qualité et de design ce sont les Italiens », déclare un des 12 salariés de La Sob, Sébastien Alligié, en charge de la partie art de la table et hygiène. Et de citer des partenaires locaux comme Fidelem à Bozouls et Sofema à Graulhet pour les plateaux stratifiés, le CAT de Martiel ou encore un grossiste à Castres.

Julien Mourlhou propose 12 000 références dont on peut avoir un aperçu dans son nouveau showroom situé au 426 avenue de Decazeville, dans la zone d’activités de Bel-Air à Rodez. « Nous avions déjà notre dépôt et notre activité meuble et caisse ici. Lorsque notre locataire Pays’en Direct a déménagé sur la route de Vabre, nous avons récupéré le local soit environ 1 200 m² pour installer un espace boutique. » Ouvert début juin (l’inauguration est prévue pour le mois de septembre), le magasin s’adresse aux professionnels comme aux particuliers, et propose du matériel et des ustensiles de cuisine, de l’hygiène, des articles d’art de la table, de la coutellerie, du mobilier intérieur (dont de l’inox pour les professionnels) et extérieur, ainsi que des parasols.

La Sob ne dispose pas de site internet marchand et ses commerciaux ne circulent que sur le département de l’Aveyron, mais cela ne l’empêche pas d’avoir des clients et de livrer dans toute la France. « Le marché est concurrentiel, mais nous offrons une véritable expertise, un conseil. Le bouche-à-oreille fait le reste ! » En cas de besoin, les professionnels se déplacent chez le client pour voir les espaces à aménager, cerner le besoin et les attentes, et proposer des solutions via des études techniques et des plans en 3D. La Sob assure vente, installation et suivi. « Nous avons une équipe composée de monteurs qualifiés et d’assistants monteurs qui répartissent et installent le matériel commandé dans les locaux conformément aux plans d’implantation. Adhérent à l’organisme Valdelia, nous proposons la récupération et le recyclage des anciens mobiliers gratuitement. »

Les clients de La Sob sont divers : entreprises, artisans, professions libérales, collectivités et écoles pour des articles aussi divers que bureaux, assises, cloisons, armoires, rayonnages, coffres-forts… mais aussi magasins, professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, et désormais particuliers. « Notre chiffre d’affaires mobilier sur les trois dernières années s’élève à 2 800 000 € HT avec plus de 1 400 commandes traitées. » Un résultat qui devrait gonfler avec un plus large éventail de produits.