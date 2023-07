Bozouls. Balade santé : des contes et des contrées… contre le cancer

La Mutualité française Occitanie en partenariat avec le CRCDC (Comité régional de coordination organisé des cancers Occitanie) et la commune de Bozouls invite à une balade contée le 7 juillet de 9 h 30 à midi dans le canyon de Bozouls.

Durant les pauses contées, le CRCDC informera sur le dépistage organisé des cancers. Une façon de découvrir la richesse de cet environnement ; au fur et à mesure de la progression sur le sentier, des pauses contées transportent les participants dans l’univers de la faune et de la flore locale. Un temps d’échange clôturera la rencontre autour des vraies et fausses croyances sur le dépistage organisé. Le nombre de place étant limité, veuillez vous inscrire par SMS au 06 67 76 44 98 ou laurence.robertdubois@mutoccitanie.fr (le lieu précis sera communiqué lors de l’inscription).