Bob, banane, slip de bain : ces pièces mode ringardes dont on ne peut plus se passer

(ETX Daily Up) - Adeptes de la mode, la saison estivale risque fort de heurter votre sens aigu du style. Et pour cause, l'esthétique camping, doublée de sa variante kéké des plages, n'a jamais autant fait l'unanimité. On pourrait tout mettre sur le dos de la sortie du film "Barbie", le 19 juillet, mais il faut reconnaître que le ringard a déjà la côte depuis plusieurs saisons, au point d'être considéré comme le nouveau cool ! Voici trois pièces jugées has been dont vous ne pourrez pas vous passer cet été.

Mais que se passe-t-il dans l'univers de la mode ? On pensait que l'avènement du moche et du ringard n'était qu'une des conséquences ponctuelles de la pandémie de Covid-19, mais il n'en est rien ! C'est officiellement le nouveau beau, ou tout du moins le nouveau cool, avec un goût prononcé pour des pièces qu'on ne pensait plus jamais voir dans la rue, ni sur une plage. Le bob, accessoire devenu (carrément) incontournable ces dernières années, est le chef de file de cet engouement pour le 'beaufcore', mais il est loin d'être le seul… Cette saison, il faudra également composer avec la banane, qui opère un retour en force, tandis que ces messieurs pourraient ne jurer que par le slip de bain, véritable star de l'été.

Une seconde jeunesse pour le slip de bain

Timidement adopté pendant les années 60, le slip de bain connait une popularité hors normes au cours des seventies et eighties avant de céder sa place au short et au boxer qui dominent toujours les débats. Mais c'était sans compter sur un intérêt grandissant pour la panoplie du beauf, avec un retour des vêtements et accessoires pratiques qui permettent - détail important - de se démarquer de la masse. Résultat, la saison estivale se fera avec le total look de Christian Clavier dans "Les Bronzés" - en évitant toutefois la version ultra basse - de Patrick Chirac (Franck Dubosc) dans le film "Camping", ou (un peu) plus récemment de Benoît Poelvoorde dans "Les Randonneurs à Saint-Tropez". Autant de panoplies moquées et conspuées qui ne tarderont pas à prendre leur revanche dès les premiers départs en vacances.









Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les nouvelles générations ne bouderont pas cette pièce tout droit sortie des années 1970, loin de là ! Il suffit de faire défiler les tendances mode estivales sur TikTok pour jauger le succès rencontré par le slip de bain. L'engouement est tel que le hashtag a déjà dépassé les 300 millions de vues sur le réseau social chinois. Une tendance qui se confirme doucement mais sûrement via les nouvelles collections des marques spécialisées et géants du prêt-à-porter, voire des maisons de luxe, et même des labels émergents, du Slip Français à Dolce & Gabbana en passant par AussieBum ou encore Vilebrequin et 2eros.

Jamais sans mon bob et ma banane

Qui dit panoplie du beauf, dit forcément bob ! Et il faut reconnaître que le couvre-chef jouit d'une réelle popularité depuis la fin de la crise sanitaire. Le succès est tel que ce sont désormais ses nombreuses déclinaisons qui séduisent hommes et femmes, à l'image du bob en crochet qui décroche la palme cette année. D'après le moteur de recherche de mode Stylight, cette version a fait grimper les recherches de plus de 1.000% par rapport à la même période l'an dernier. Et là encore, les marques se sont emparées de la tendance, et l'ont même propulsée au rang de phénomène, avec des bobs désormais griffés Fendi, Monse, ou encore Louis Vuitton. Sur TikTok, les hashtags associés au désormais iconique accessoire ont dépassé les 600 millions de vues, langues française et anglaise confondues.









Quoi de mieux pour compléter ce look vintage que d'ajouter un sac banane. Lui aussi s'offre une cure de jouvence, et fait un retour remarqué sur le devant de la scène. Apprécié pour son côté pratique (pas de contraintes pour le porter), il permet également de trimballer tout son nécessaire, et ce quelle que soit l'activité estivale souhaitée. Ringardisée dès les années 1990, la banane se modernise pour plaire aux nouvelles générations qui - au passage - n'ont pas connu son côté has been, et adopte même des déclinaisons luxueuses sous la houlette de Chanel, Gucci, Prada, ou encore Isabel Marant. Et c'est sans compter sur toutes les personnalités publiques qui l'ont déjà adoptée, de Rihanna à Emma Chamberlain en passant par Kim Kardashian. Résultat, les hashtags dédiés au fameux sac qui se porte en ceinture flirtent avec les 500 millions de vues sur TikTok.