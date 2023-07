Comment Grimace, mascotte de McDonald's, est devenue une icône queer ?

(ETX Daily Up) - Apparu dans les années 70, le personnage de Grimace n'est pas la mascotte la plus connue de McDonald's. Et pourtant, c'est elle qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux, par le biais de vidéos inspirées de films d'horreur. Présentée à son lancement comme maléfique, cette mascotte violette a transformé son image en cinquante ans. Au point d'être devenue, contre toute attente, un symbole de la communauté LGBTQIA+.

Dernièrement, une étrange tendance nommée le "Grimace Shake" est née sur TikTok. Des socionautes américains se filment en train de siroter un milk-shake violet, avant de gésir au sol, sur un fond de musique inquiétante. D’autres vont même jusqu’à recracher, ou sinon faire sortir de leur nez le fameux breuvage. Un concept avec une mise en scène savamment travaillée qui nous rappelle nos films d'horreur préférés. Même l'actrice américaine Courteney Cox ("Friends") s'est prêtée au jeu.

Tout est parti du 52e anniversaire de la mascotte Grimace de McDonald's, fêté cette année. Pour cette occasion, la chaîne de restauration rapide a sorti un menu spécial, incluant un milk-shake violet, le Grimace Shake. Ce coup marketing a donné l'idée au TikTokeur thefrazmaz de mettre en scène cette boisson à la couleur originale. Dans une vidéo, le jeune homme explique s'être inspiré d'une précédente tendance, celle du burger Spider Verse de Burger King, consistant à se filmer en train de manger l’hamburger rouge avant de finir dans une ambulance. En réalité, aucun des deux aliments n'a un goût exécrable. Pour le Grimace Shake, ses consommateurs disent de la boisson qu'elle a en réalité un goût de lait aromatisé aux fruits rouges et de céréales. Mais cette tendance a permis de donner un regain de popularité à une mascotte oubliée.













Une mascotte méconnue

Créée au début des années 1970 par McDonald's, la créature fictive n'avait pas réussi à conquérir le public à l'époque. A la fin des années 1990 et au début des années 2000, la célèbre chaîne de fast food faisait apparaître des personnages issus du monde imaginaire de McDonaldland dans ses publicités, comme le clown Ronald, l’officier Big Mac, Hamburglar, le Maire McCheese, Grimace, et d’autres encore. Au départ, la mascotte violette est surnommée "Evil Grimace". Elle était connue comme le méchant monstre qui volait aux enfants leur milk-shake. Son apparence d'abord horrifique change au fil des années pour se transformer en créature moelleuse et douce. Sans succès. Grimace disparaît complètement des campagnes promotionnelles. Depuis 2003, seul Ronald, le fameux clown, est reconnaissable du public. Mais depuis juin, qui marque aussi le mois des fiertés, la communauté LGBTQIA+ s'est réappropriée la mascotte pour en faire une icône queer.

Une icône queer

Durant les événements de la Pride, des personnes affublées du costume de Grimace comme au St Louis Pride Fest aux Etats-Unis ou encore aux Philippines ont paradé. Sur Twitter, lorsque l’on tape "Grimace Gay", on peut trouver des memes mais aussi des dessins fictifs, dressant le monstre au statut de symbole de l’arc-en-ciel. Dans un tweet, un internaute dira même : "Le violet dans le drapeau est pour Grimace". Surnommée "Mother Grimace" (terme issu de l'argot LGBTQIA+ pour décrire des personnes influentes), la mascotte porte une robe, des collants résilles et des talons. Mais quelle est l’identité de Grimace ? Selon un porte-parole de McDonald's pour Insider, l’identité de Grimace serait fluide. "Qu'il s'agisse d'une papille gustative, d'un milkshake ou simplement de votre créature violette préférée, le meilleur aspect de Grimace est qu'il a une signification différente pour chaque personne", a déclaré le porte-parole.