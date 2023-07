Pont-de-Salars. Des aides à domicile de l’ADMR ont été mises à l’honneur

C’était une belle soirée dans la bonne humeur qui a permis aux bénévoles et salariés de l’ADMR du Lévezou, de se retrouver et de partager un bon moment de convivialité autour du traditionnel repas. Ce fut l’occasion, pour la présidente, Annie Delmas, de mettre à l’honneur deux Auxiliaires de Vie, Nadine Sarret et Hélène Bounhol pour leurs 30 ans de carrière à l’ADMR. Elles recevaient chacune un joli bouquet de fleurs. La présidente a tenu à féliciter l’ensemble du personnel et les bénévoles pour le sérieux de leur travail, leurs compétences, leur esprit de compréhension, leur solidarité, leur générosité qui permettent aux personnes fragilisées de mieux vieillir chez elles.