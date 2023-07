Espalion : 400 convives du premier marché nocturne, voici quand sont prévus les suivants cet été

Les marchés nocturnes des producteurs de pays, c’est reparti ! Le premier, mercredi dernier, a réuni plus de 400 convives.

Les marchés nocturnes des producteurs comptent parmi les rendez-vous les plus prisés de l’été et attirent beaucoup, beaucoup de monde : habitants du pays et vacanciers. Favorisé par le beau temps, le premier a fait le plein et on y remarquait trois nouveaux producteurs qui proposaient notamment des pascades et des frites.

Tous les mercredis soir

Ainsi, tous les mercredis soir, dès 19 heures, sur la contre-allée du boulevard Poulenc, gourmands et gourmets peuvent se régaler en composant leur menu préféré avec de délicieux et goûteux produits du terroir.

Le choix est vaste ; chacun y trouve ce qu’il aime ou découvre de nouvelles saveurs : beignets de truite, escargots, saucisse grillée, brochette d’agneau, aligot, truffade, burger fermier, chou farci, salade de chèvre chaud, crêpe au lait de chèvre, gaufre, glace… le tout accompagné de vins d’Estaing, de Marcillac ou de bière artisanale.

Des repas en famille ou entre amis où chacun se régale, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, accompagnée de musique. Dès demain une nouvelle soirée vous attend et promet un agréable moment où bonne chère rimera avec plaisir.