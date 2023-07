Bozouls. La crêche Dorlotine en fête

Vendredi 23 Juin, une ambiance festive était au rendez-vous à la crèche de Bozouls de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère. Les enfants ont passé une belle matinée en compagnie de la Ferme Pédagogique des Bornottes. Les petites chèvres, les lapins, les poules, les chinchillas… n’ont pas manqué de caresses de la part de toutes ces petites mains. Le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère s’est associé à la crèche, et c’est au total une quarantaine d’enfants qui ont pu profiter de cette activité tout le long de la matinée. A la fin de la journée, les familles et l’équipe éducative se sont retrouvées dans le jardin pour un joli moment de partage. Moment très convivial et apprécié par tous, petits et grands !