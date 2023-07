Luc-la-Primaube. Les œuvres des élèves d’arts plastiques exposées

Parmi les activités proposées par la MJC, on trouve des ateliers d’arts plastiques avec l’artiste peintre Mireille Perrin et la sculptrice plasticienne Nathalie Andrieu.

Mardi, a eu lieu dans le hall de l’espace Saint-Exupéry à La Primaube, le vernissage de l’exposition des œuvres des 14 artistes enfants et des 13 artistes adultes réalisées durant cette saison. Le président de la MJC, Alain Baudin, a chaleureusement remercié les professeurs pour l’animation de ce club et la réussite de cette exposition, ainsi que les jeunes artistes et adultes pour ce beau et lumineux travail avant d’ajouter : "La peinture qui est majoritairement présente ici est la plus expressive des arts plastiques. En effet, la sculpture ne rend que la forme, tandis que la peinture peut traduire toutes les conceptions de l’esprit au moyen de toutes réalités de la nature ou de l’imagination représentées sur une surface unie dans leurs formes et leurs couleurs. La peinture permet de nous évader. Les dessins et peintures réalisés par les jeunes artistes révèlent leur sensibilité et leur façon de percevoir les choses et les exprimer quelquefois de façon naïve. Chez les adultes, ce sont des natures mortes, des paysages, des grandes métropoles, des oiseaux, des fleurs qui se côtoient…". Mireille Perrin s’est dite très fière des œuvres de ses jeunes élèves qui étaient assidus, très impliqués et envieux. Quant aux adultes confirmés ou débutants, par leur talent et leur travail individuel, ils ont réalisé des œuvres de qualité dans différentes techniques. Avant d’inviter les participants à partager le pot de l’amitié, Alain Baudin a présenté les intervenants pour la saison 13 : Angélique Rudelle pour les enfants, Man Renier, Mireille Perrin et Lyna Ensuque pour les adultes.