Laguiole. Soirée d’émotion à l’école Saint-Matthieu

Vendredi 30 juin sonnait l’heure du départ en retraite de Francine Bessières, institutrice au sein de l’établissement depuis 37 ans et du départ du chef d’établissement Frédérique Moncade, qui va enseigner dans l’Hérault.

Pour l’occasion, les familles se sont retrouvées sous le préau pour partager un moment d’émotions.

La directrice de l’école, Amandine Redon, a rappelé l’engagement et le professionnalisme de Francine qui a notamment déclaré : "Saint-Matthieu représente à mes yeux bien plus qu’un lieu de travail, c’est une famille, Laguiole restera dans mon cœur." Les enfants ont entonné un chant et quelques larmes ont mouillé ses joues.

Frédérique Moncade est revenue sur "ses" années à la tête du collège : "Je suis arrivée en plein Covid, découvrant les visages des enfants un an après. Des moments durs en matière de décision durant cette période, des échanges à distance avec l’équipe avec des réunions en visio… Un contexte difficile mais des liens forts avec les familles J’ai dirigé avec beaucoup d’enthousiasme et tout mon cœur ce collège. Je pars avec un pincement au cœur pour un nouveau projet de gestion d’un lycée agricole à Ganges". Avant d’ajouter : "Je remercie mon équipe d’enseignants qui a découvert mes méthodes venant de l’enseignement professionnel et ayant la volonté d’un accompagnement individualisé, le personnel, et les membres de l’Ogec dont la présidente Anne-Marie Carrière, pour leur confiance et leur soutien, le maire Vincent Alazard, et les maires de la communauté de communes avec qui j’ai pu collaborer pour soutenir l’établissement, les partenaires nombreux qui ont répondu présent à mes projets."

Elle sera remplacée par Sandrine Garriguet, chef d’établissement au collège de l’Immaculée Conception à Espalion ; un adjoint reste à définir.

La réunion s’est terminée par la remise de souvenirs pour ces dames et le partage du verre de l’amitié. Bonne retraite à Francine et bonne route à Frédérique.