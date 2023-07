Luc-la-Primaube. Succès du cours de découverte du Pilates avec Luc Primaube gym

Le club de Luc Primaube Gym (ex Sport pour tous) propose depuis de nombreuses années différentes activités pour rester en forme, de la gym douce, du stretching, du cardio, de la marche nordique et du Pilate. En cette fin de saison, le club proposait la découverte de l’activité Pilates à la salle de gym de Luc (salle sous l’école Jacque-Prévert). Accueillies par la secrétaire Catherine, elles furent nombreuses à participer à ce cours. Myriam l’animatrice s’est tenue à la disposition des personnes qui souhaitaient en savoir un peu plus sur cette activité et les a invitées à découvrir à l’aide d’un anneau Pilates ring les mouvements de base, un large répertoire de mouvements dans le but de faire travailler la posture, les muscles et la mobilité en douceur.

Pour la pratique de cette activité le nombre de participants par cours est limité, et afin de répondre à un plus grand nombre, à la rentrée, le club proposera 4 cours permettant ainsi de pouvoir accueillir 80 participants (tes).