La Loubière. Succès du trail la Louve malgré la pluie

La pluie quasi incessante n’a guère perturbé les randonneurs ni les coureurs du trail de la Louve qui ont su surmonter ces aléas météorologiques dans la bonne humeur, aidés en cela par l’organisation rigoureuse assumée par les bénévoles dont le "professionnalisme" a été remarqué.

La bonne humeur était de mise tout au long des circuits balisés sur les sentiers reliant le village de La Loubière jusqu’au stade des Épis à Lioujas. pour les 33 randonneurs, les 22 coureurs engagés pour le parcours de 8 km et pour les 46 qui avaient opté pour les 14 km. Le cap des 100 inscriptions a donc été franchi malgré ces conditions peu favorables et la concurrence d’autres courses. Le travail méticuleux de l’équipe de Gaël Riva a donc été dûment récompensé ainsi que l’appui des partenaires. La parfaite collaboration avec le Comité des fêtes a permis d’organiser les podiums dans la salle d’animation des Épis, avant que les musiciens n’entament leur prestation. Les participants ont pu apprécier cette soirée dansante ainsi que le repas avec aligot et saucisse grillée.

Le haut du classement des 14 km s’établit ainsi : 1. Julien Couderc, 2. Brice Fualdès, 3. Aymar Périé, 4. Cédric Hérail, 5. Julien Mélac, 6. Etienne Vidal.

Pour les 8 km : 1. Fabien Barrau, 2. Théo Rigal, 3. Bastien Puech, 4. Maxence Pérez, 5. et 1re féminine Maelys Cubayne, 6. Mathias Vernhes.