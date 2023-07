CARTE. Temps orageux sur une partie du Massif central et orages isolés, seize départements en vigilance jaune

Ce jeudi 6 juillet 2023, Météo France annonce une hausse des températures et un temps orageux sur le Sud-Ouest et une partie du Massif central. Seize départements sont placés en vigilance jaune orages, dont la majeure partie en Occitanie.

En cette première fin de semaine du mois de juillet, le temps devient plus estival sur l'ensemble du pays, le soleil va être majoritaire sur la plupart des régions et la chaleur va s'installer.

Soleil et nuages

Dans son bulletin météo de ce jeudi 6 juillet, Météo France prévoit que dans le Nord, le ciel va être par moment partagé entre cumulus et belles éclaircies près de la Manche et de la Belgique.

Possibilité d'orages isolés sur le Sud-Ouest

Côté Sud, des nuages envahissent le sud de l'Aquitaine en début de journée, puis le quart sud-ouest l'après-midi. Ils s'accompagneront parfois d'orages isolés dans l'après-midi et la soirée, peu mobiles et pouvant déverser de bonnes pluies en peu de temps, en particulier sur les Pyrénées.

Quelques ondées se déclenchent également sur le Massif central, voire un orage vers la chaine des Puys et les monts d'Ardèche. Un voile nuageux s'étend jusqu'aux régions méditerranéennes mais l'impression reste au beau temps.

Seize départements en vigilance jaune orages, dont neuf en Occitanie

Météo France place pour ce jeudi 6 juillet 16 départements en vigilance jaune orages, tous dans la moitié Sud.

Neuf sont situés en Occitanie. Il s'agit de l'Aveyron, la Lozère, le Lot, le Gers, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénnées, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège.

En Occitanie, seuls l'Hérault, le Gard, le Tarn et le Tarn-et-Garonne ne sont pas impactés.

Encore des orages annoncés ce jeudi 6 juillet. Document - Météo France

Températures

Les températures minimales sont encore fraîches avec 7 à 12 degrés en général sur une grande moitié nord, plus douces au sud avec 12 à 16 degrés sur le Sud-Ouest et 15 à 22 sur le Sud-Est.

Les températures prévues pour ce jeudi matin. Document - Météo France

Les maximales sont en hausse sensible, on attend 20 à 25 degrés près de la Manche, 24 à 30 sur le reste de la moitié nord, et 27 à 32 au sud.