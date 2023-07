Football - Rodez : le nouvel envol de Lionel Mpasi

Titulaire en sélection, le gardien ruthénois depuis 2016 débute cette fois la préparation avec le Raf dans la peau d’un vrai N°1.

Son sourire et ses interventions félines sont de retour ! Lionel Mpasi est rentré de ses vacances décalées dues à sa sélection avec la RD Congo en juin ; le portier a ainsi fait son retour à l’entraînement ce jeudi à Vabre. Un petit évènement pour celui qui a signé fin juin sa prolongation jusqu’en 2025 à quatre jours de la fin de son précédent contrat avec un Rodez Aveyron football pour lequel il porte le maillot depuis 2016.



« Je suis très content de poursuivre avec Rodez, j’ai senti que tout le monde voulait vraiment que je reste, que ce soit au niveau du club ou des supporters », nous avait-il confié depuis son lieu de villégiature il y a quelques jours. Une situation qui tranchait avec la précédente intersaison lors de laquelle malgré son statut de N°1 acquis 18 mois plus tôt, il avait été remis en cause par ses dirigeants qui avaient recruté Sébastien Cibois pour passer titulaire ; même si cette hiérarchie n’avait duré que le temps d’un été. Tout de même une situation qu’il avait fallu que le joueur formé au PSG digère ; mais qui n’avait pas altéré son formidable esprit de club qu’il affiche d’ailleurs depuis tant d’années, lui qui avait longtemps connu le rôle de doublure sur le Piton, du CFA à la L2.

« Je l’avais dit à Greg’ (Ursule, le manager général) l’an passé : “Vous recrutez un mec, c’est comme ça, on verra. Moi, je vais me battre sur le terrain et c’est le terrain qui parlera.” » Depuis, Mpasi a démontré ses qualités. Et il l’assure, cet épisode datant d’un an n’a « joué en rien dans la négociation » tardive de ce mois de juin. Un timing qui tient à d’autres éléments à en croire le gardien passé aussi par le TFC. « J’ai demandé au club et à mon agent de me laisser me concentrer sur le match en sélection, car il était très important, appuie-t-il. Je ne voulais pas penser à ça car cela aurait pu jouer sur mon match. Ils ont été d’accord. Du coup, on a commencé à négocier après. »



La CAN dans le viseur ?

C’est-à-dire après le 18 juin. Et visiblement, cela a été rapide. « J’avais l’impression que je n’avais pas fini l’histoire avec Rodez », avance un Mpasi qui n’a même pas laissé la place aux autres opportunités qui auraient pu s’offrir à lui. Il faut dire aussi que cette fois, les dirigeants ont visiblement été clairs sur son statut. « On a eu une discussion sur la saison, éclaire-t-il. Ils m’ont dit qu’ils étaient super contents de moi, que j’avais progressé et qu’ils comptaient énormément sur moi l’année prochaine. Ils m’ont dit qu’ils voulaient que je sois dans la continuité, gardien N°1. »



Ce qui pourrait pousser Cibois à partir avant la fin de son contrat… ou pas d’ailleurs. Une cohabitation championnat – Coupe de France à l’image de cette saison n’étant à cette heure pas écartée. D’autant que Mpasi pourrait aussi manquer un bon mois de compétition en janvier prochain lors de la CAN. Titularisé pour la première fois lors d’un match des éliminatoires face au Gabon il y a trois semaines, le natif de Meaux a grandement contribué au succès de la RD Congo, 0-2. Donnant à l’ultime rencontre qualificative, prévue en septembre face au Soudan, des allures de finale pour rejoindre la phase finale qui doit se tenir du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. « C’était une soirée de dingue », ne masque pas un Mpasi qui voit s’ouvrir devant lui en sélection une nouvelle opportunité.

Un nouvel envol presque, même s’il n’y a pas chez lui d’euphorie. La CAN une priorité ? « Non, mais après le match en septembre, on pourra dire si c’est un objectif ou pas. Mais ce serait incroyable de la jouer, oui. » Et visiblement pas un frein pour Rodez.