Rallye du Rouergue : les équipages aveyronnais à l'honneur !

C’est parti ! L’épreuve sportive qui lance l’été aveyronnais s’élance demain de Rodez avec156 équipages au départ ! Deux jours de course comptant pour le championnat de France des rallyes dans lesquels se mêlent la crème nationale et les amateurs locaux qui ne rateraient ça pour rien au monde ! Certains ont des prétentions légitimes pour les classements général ou secondaires, d’autres espèrent d’abord rouler avec plaisir et voir la lignée d’arrivée samedi soir à Bourran. Parmi eux, certains ont répondu à notre appel pour les mettre en avant. Focus.

N°129

Week-end de première pour ce duo : premier Rouergue et même premier rallye ! Yoann Charié (46 ans, Rodez) et sa copilote Émilie Marcillac (32 ans, Saint-Affrique) tenteront ainsi avec leur Clio de « rallier l’arrivée et prendre un max de plaisir ».

N°150

« Le plaisir » et « voir la ligne d'arrivée. » C'est aussi cela vers quoi vont tenter d'aller le duo Sylvain Barrau (23 ans, Firmi) et son assistante Alizée Cammas (20 ans, Comps) avec leur Clio II du groupe N2S.

N°28

Pour le duo formé par le pilote Romain Vigouroux (28 ans) et son copilote Guillaume Vigouroux (26 ans) « le but premier est de franchir la ligne d’arrivée et prendre un maximum de plaisir sur un parcours magnifique et varié » au volant de leur Renault Clio Ragnotti.

N°20 / 26 / 47

C’est en famille que les Falguière s’élancent sur le Rouergue cette année. Si Marc, expérimenté pilote ruthénois, « a décidé de reprendre le volant à quelques jours de souffler ses 60 bougies aux commandes de la Peugeot 208 R2 » aux côtés de Nicolas Fournier (41 ans, Olemps), ce dernier vivra l’expérience avec ses fils, eux aussi au pilotage. Le premier, Robin (27 ans, Rodez), sera à bord d’une Citroën Saxo VTS F213 avec Julien Lacan (23 ans, Rodez), tandis que le second, Baptiste (22 ans, Rodez), épaulé par Ludovic Tantini (24 ans, Rodez), s’élancera, lui, avec une Peugeot 106 Rallye A5. Un seul objectif pour les trois équipages : « Rallier l’arrivée et fêter ça avec toute l’équipe Souyri Méca Sport. »

N°130

C’est au volant d’une Clio Williams que les deux Montbazinois natifs de Rodez, Matthieu Gombert (35 ans) et Jessica Munoz (40 ans) s’aligneront au départ de ce rallye du Rouergue. « Plaisir et se retrouver à l’arrivée », seront les maîtres mot cette fin de semaine pour eux.

N°111

Pilote : Nicolas Bourguignon, 42 ans, Comps.

Copilote : Romain Nicoleau, 50 ans, Pont-de-Salars.

Auto : Renault Clio RS.

Objectif : « Prendre du méga plaisir. »

N°101

Damien Deloustal, 27 ans, originaire de Saint-Hippolyte et habitant à Bozouls, sera copiloté par Amélie Caulet-Cailhol, 24 ans, née à Rodez et habitant à Bozouls. Un 49e Rouergue couru pour eux à bord d’une Peugeot 205 GTI F2000/14. Leur but : « Passer la ligne d’arrivée samedi soir tout en s’amusant durant tout le week-end. »

N°134

Dans sa Saxo A6 de la team Saillat, l’équipage Eric et Annie Raymond (c’est monsieur qui pilote), 46 et 47 ans, entend bien aller au bout de son tout premier Rouergue ! Histoire de pouvoir fêter ça de retour à la maison à Canet-de-Salars.

N°56

Équipage Florian Condamines – Cédric Santini. Le pilote millavois de 33 ans participera pour seulement la 3e fois au Rouergue. Habituel animateur du championnat de France des rallyes terre et de la coupe Renault Clio de la spécialité, ce sera au volant de la Clio RC5 du team Saillat qu’il s’aligne pour la première fois en coupe asphalte avec comme autre nouveauté la présence de Santini dans le baquet de droite. Objectif : « Voir le podium final, se situer par rapport aux experts de la discipline et se faire plaisir dans l’épreuve phare aveyronnaise. »

N°154

C’est l’une des plus petites autos du plateau. Pour autant, le pilote primaubois Antoine Blanc (26 ans), dont ce sera le 6e Rouergue, entend bien mener sa Saxo VTS N2série « au mieux du classement général et de catégorie ». Pour cela, le Firminois de 23 ans Bastien Tizianel, qui vivra lui son 3e Rouergue, l’épaulera.

N°106

Les Ruthénois William Constans (42 ans) au volant et Laura Ladowichx (30 ans) ont l’intention de rouler avec « beaucoup d’enthousiasme » cette fin de semaine lors de leur 3e Rouergue, histoire « d’améliorer (leurs) performances des années précédentes ». Et ce sera à bord d’une Clio R3.

N°143

Pour les deux équipiers du Nord Aveyron âgés de 23 et 24 ans, Joris Lucadou et son copilote Antoine Van Herpen, cette édition du Rouergue sera l’occasion de « reprendre confiance dans leur nouvelle Saxo ». Avec évidemment l’objectif de « passer la ligne d’arrivée ».

N°94

Pour la préposée aux notes Marine Pélamourgues (25 ans, Rodez) et Yohan Saillat (35 ans, Rodez), « participer au Rouergue, c’est les meilleures vacances de l’année ». Un « rendez-vous incontournable » surtout qu’en plus de piloter, Saillat est aussi loueur et préparateur, avec six véhicules engagés ! Pour eux, ce sera dans une 208 R2.

N°109

Le Villefranchois Jérôme Scudier (38 ans) et son pilote le Ruthénois Alexandre Brossy (41 ans) comptent bien faire monter « sur le podium de classe » leur Clio IV R3T.

N°145

Tout juste majeure, Jody Almeras va découvrir son premier Rouergue à la droite de son père, Benoît Albouy (43 ans). Un baptême du feu à bord d’une Clio rally 5. Objectifs ? « Plaisir et spectacle. Et pour les temps, on verra samedi soir à Bourran devant un verre avec les copains », rigolent-ils.

N°69

Pilote : Johan Grès, 36 ans, Montbazens.

Copilote : Aurélia Pailloux, 30 ans, Rieupeyroux.

Voiture : Clio RC5.

Mot de l’équipage : « On est ravis d’être engagé sur cette nouvelle édition du rallye du Rouergue et de participer à la coupe Clio. Double objectif : s’amuser sur les routes de notre région et continuer l’apprentissage au volant. »

N°133

Pour la deuxième année consécutive, Clara Brugel (22 ans, pilote) et Morgane Vialaret (21 ans) vont participer au Rouergue. Ce sera avec leur Saxo VTS classe A6. Le duo 100 % féminin - il n’y en a que trois au départ cette année – souhaite notamment « gagner en expérience ».

N°16

Ils avaient terminé 16es l’an passé. Ils reviennent cette année toujours avec leur Skodia Fabia R5. Le pilote Yanis Desangles (51 ans, Causse-et-Diège, 10 Rouergue au compteur) et son acolyte Nicolas Théron (44 ans, Saint-Chistophe, 15 Rouergue dont un tiers au volant) devraient encore jouer un rôle intéressant.

N°82

« Pour notre 4e participation, le but sera de se faire plaisir tout en étant performant dans le cadre du Clio Trophy. L’ambiance sur ce rallye est vraiment quelque chose de merveilleux, dont le fameux passage des épingles de “Moyrazes”. » Voilà le mot d’ordre de l’équipage Thomas Santiago (24 ans, né à Saint-Chamond dans la Loire) – Ludovic Boudou (38 ans, né à Rodez, copilote).

N°50

- Pilote : Arthur Pélamourgues, 23 ans, Rodez.

« Un podium serait évidemment la meilleure des manières de remercier toutes les personnes qui nous suivent et nous permettent de rouler dans une telle voiture (Clio V RC5). »

- Copilote : Bastien Pouget, 24 ans, Moyrazès.

« Le Rouergue a toujours été une étape incontournable à mes yeux d’autant plus qu’on passe toujours dans la mythique spéciale où j’ai grandi (Moyrazès). Déjà hâte de revivre une nouvelle édition avec mon meilleur pote. »

N°107

Le Ruthénois Christophe Issanchou (39 ans, pilote) tentera de prendre « un maximum de plaisir sur ces belles et mythiques routes du rallye du Rouergue ». Dans cette tâche, il sera accompagné dans le baquet de droite de leur Clio par Laurent Bellières (43 ans).

N°108

Dans leur Renault Clio R3 Max, Emmanuel Cazes (41 ans), installé à droite, et le natif de Rodez Yves Bes (41 ans) comptent bien « se faire plaisir » et « défendre la meilleure place possible face aux copains du R3 ».

N°137

« Etre à l’arrivée » sera déjà une petite victoire pour le Primaubois de 32 ans Jonathan Maillot qui vivra là son premier Rouergue au volant. Ce sera dans une 106 S16 A6. Et il sera copiloté par la Laguiolaise de 28 ans Audeline Ladame.

N°5

Elle a 42 ans et est née à Rodez. Et bien qu’elle a quitté l’Aveyron depuis une dizaine d’années, elle « reste une Aveyronnaise de cœur ». Marie-Noëlle Ratier va vivre son 10e Rouergue. Elle sera dans le baquet de droite de Raphaël Astier, dans une Alpine A110. Leur objectif ? Il est très clair : « La victoire en deux roues motrices »

N°76

Le Millavois de 55 ans parti en Normandie, Pascal Donnadieu, revient pour son 5e Rouergue 17 ans après sa dernière participation ! Avec son copilote Laurent Delmas, il prendra part au Renault Clio trophy.

N°98

Certainement les vétérans de l’épreuve ! Avec ses 35 participations au compteur (!), le pilote ruthénois de 59 ans Philippe Jean et son équipière, la Sébazacoise de 58 ans Laurence Pélamourgues, entendent bien prendre « un maximum de plaisir tout en étant performant » avec leur Porsche 997 GT3.

N°77

Les trentenaires baraquevillois Kévin (au volant) et Adèle Cichosz vont découvrir ce week-end leur Clio, engagés dans une coupe de marque. Tout en espérant « se faire plaisir ».

N°11

Il l’a gagné en 2015 pour un souvenir impérissable. Mais compte aussi quatre podiums (2009, 10, 12 et 14) en 17 participations : le Bozoulais de 47 ans Jean-Michel Da Cunha sera encore au départ de cette 49e édition avec une énorme ambition et au volant d’une C3 R2. Pour “Monsieur rallye” en Aveyron, copiloté par le Sébazacois de 27 ans et 6 Rouergue au compteur Bastien Dumas, « finir dans les cinq serait un magnifique résultat ».

N°119

- Pilote : Arnaud Coudène, 31 ans, né à Aubenas.

- Copilote : Julie Vareilles, 30 ans, née à Rodez.

- Auto : Citroën C2 R2 Max.

- Objectif : « Faire de beaux chronos, dans le but de finir ce sublime rallye ! Et pourquoi pas gagner la classe et prendre un maximum de points pour la finale. »

N°115

« J’ai un peu d’expérience sur le championnat terre, mais je n’ai jamais essayé l’asphalte. Le Rouergue, c’est un véritable challenge pour nous. On n’a pas choisi le rallye le plus facile, ce sera un véritable apprentissage pour tous les deux. S’étant rencontrés au comité des fêtes de Villeneuve, on est impatients de participer à cette grande fête du rallye qu’est le Rouergue. » Dixit le pilote d’une 206 XS, venu de l’ouest Aveyron, Florian Nicoulau (26 ans). Il sera assisté par Hugo Mariou, 20 ans et aussi habitant de Villeneuve.

N°141

Une première en championnat de France pour le Decazevilllois de 23 ans Matthias Berbéria. Le pilote de la Saxo VTS A6 développant 190 cv sera accompagné par Brice Gavet.

N°122

« Pour notre 2e Rouergue ensemble, on souhaite savourer la chance de participer à ce rallye mythique. » Les mots de Julie Troupel (24 ans, Mondalazac) et son pilote Dominique Garrigues (32 ans, Clairvaux) qui prendront le départ demain avec une 106 S16 FRC4 / F213.

N°127

Victoire de classe en 2021. Double crevaison en 2022. Le duo Thierry Protin (52 ans, La Primaube) et son copilote Fabrice Portié (43 ans, Rignac) revient cette année encore avec sa Clio Williams GR A et la volonté « d’être régulier pour voir l’arrivée ».

N°140

Dès demain, les Quinsois Pierre Fraysse (25 ans) et son copilote Florian Mure-d’Alexis (26 ans) monteront à bord de leur Citroën Saxo VTS Groupe FRC4 classe A6 avec l’objectif « d’être à l’arrivée en faisant une course sans fausse note et pourquoi pas aller se bagarrer dans la classe A6 qui s’annonce relevée ».

N°105

Du haut de ses 16 ans, la Villefranchoise de naissance Julie Jonquières s’apprête à participer à son premier Rouergue en tant que copilote, et son deuxième rallye après Saint-Geniez, dont elle « garde un incroyable souvenir ». Son père, Sébastien, Ruthénois de 44 ans, sera au volant de leur Subaru Impreza STi N12. « Nous participons au rallye dans le but de se faire plaisir car nous n’avons qu’une vie », s’exclame celle qui en est encore à ses débuts dans les sports auto.

N°75

- Pilote : Patrick Vernet, né à Rodez le 12 septembre 1959, prendra part au Rouergue en coupe Clio, après y avoir participé en coupe 5GT Turbo, coupe 309 et coupe Clio W.

- Copilote : Xavier Barrau, né à Rodez le 16 août 1969.

- Véhicule : Clio RS Line engagée en groupe FRC5, classe Rallye 5.

- Objectif : « Être à l’arrivée et prendre un maximum de plaisir. »

N°144

Le pilote Romain Alet et son assistant, un autre Romain, mais Molinier cette fois, seront au départ du 49e rallye du Rouergue à bord de leur Citroën Saxo VTS avec l’envie « d’être à l’arrivée samedi soir, de prendre du plaisir et d’essayer d’améliorer les chronos entre les deux passages. »

N°123

Le pilote Gauthier Brugier prendra part au Rouergue dans sa Peugeot 106 aux côtés de son équipier Hugo Lesniak. Un seul objectif pour les deux hommes : « Être à l’arrivée du rallye. »

N°135

Les Vincent, de grand-père en fils. Le papy à la préparation et à l’assistance de la Saxo A6. Damien, le fiston, au pilotage (18 ans, né à Rodez, étudiant) ; Frédéric le paternel (44 ans, né à Millau, commercial) aux notes. Objectif du trio : « Faire progresser Damien au volant pour son 5e rallye. »

N°138

Le Ruthénois de 25 ans Jordan Costes va poursuivre « sa prise en main de sa Saxo A6 pour gagner un maximum de confiance et se faire plaisir ! » Il sera accompagné dans sa tâche par sa copilote native du Cantal, Océane Dalle (25 ans).

N°103

Pour leur tout premier rallye en catégorie moderne, le pilote Pierre Salerno, Bozoulais de 22 ans, et son acolyte Gaëtan Albespy, lui aussi 22 ans et habitant Mouret, tous deux mécaniciens automobiles, se sont fixé un objectif principal : « Rallier l’arrivée » avec leur mamie de 38 ans, une Renault 11 Turbo, prêtée gracieusement.

N°136

Aux premières loges ! Le garagiste de Golinhac Bastien Roy (37 ans) et le restaurateur du village Alexis Burguière (35 ans), dans leur C2 A6, devraient avoir des supporters durant l’ES2 et le retour de la spéciale du Poteau.

N°110

Première pour l’équipage ruthénois Pierre Costes (45 ans) - Justin Ladet (24 ans) avec la Clio R3 lors d’une manche de championnat de France. Rallier l’arrivée sera ainsi un premier succès.

N°125

« Réaliser un rêve de gosse ! » Voilà ce que représente la première participation à l’épreuve de Médéric Cassan (28 ans, né à Rodez), assis dans le baquet de gauche de sa Saxo VTS. Il sera soutenu par Sidoine Perrin (24 ans, né à Villefranche).

N°87

Natifs de Rodez, Maurice Ramon (40 ans) et son copilote Aymeric Carmrans (36 ans) repartent avec leur Mitsubishi Evo X R4 sur les routes du Rouergue. Histoire aussi de passer « de bons moments avec les amis et la famille ».

N°131

« Plaisir, spectacle et voir la ligne d’arrivée. » Un tryptique pas inédit mais qui ravirait le jeune équipage ruthénois de la 206 RC A7 Gregor Rouquette (21 ans) et son collègue de droite Ronan Chaudanson (18 ans).

N°117

Passionné parmi les passionnés, le Balsacois Freddy Bonnet (40 ans) va tenter « d’arrêter de pleurer dans les épingles de Moyrazès » au volant de sa Saxo VTS aux couleurs des fameux Minions. Il sera accompagné par le Ruthénois Sylvain Dellarossa (29 ans).

N°132

- Pilote : Benjamin Solovieff, 28 ans né à Decazeville.

- Copilote : Lucie Barrau, 28 ans née à Decazeville.

- Auto : Clio 2 RS A7.

- Ambition : « Nous voulons rester sur notre belle dynamique et aller chercher un 3e podium du A7 consécutif. »

N°142

Les frangins Pochat espère un petit bonus : « Finir dans le top 3 de la classe A6 ». L’ainé et pilote Pascal (33 ans) et son cadet de copilote Benjamin (27 ans) vont donc devoir batailler avec leur 106 16 S.

N°113

Villecomtal en force ! A bord de leur Clio R3, le pilote Sébastien Falgayrat (46 ans) et son équipier Rémi Méjane (29 ans) viseront « le plaisir » et « l’arrivée ».