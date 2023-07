CARTE. Orage, grêle et vent : 31 départements placés en vigilance jaune par Météo France, ce vendredi

Un épisode orageux, avec de la grêle et du vent, doit toucher une grande partie ouest du pays, ce vendredi 7 juillet 2023. Météo France a placé 31 départements en vigilance jaune.

Alors que les écoliers de l'Hexagone vont rentrer en période de vacances dès ce vendredi 7 juillet 2023, celles-ci vont offrir des premières heures agitées, dans une grande partie ouest du pays, alors que la fin de semaine s'annonce chaude en France.

31 départements en vigilance jaune

En effet, Météo France a placé 31 départements en vigilance jaune pour des orages. Cette alerte concerne une très grande partie ouest de l'Hexagone. L'Occitanie n'y échappe pas : 10 de ses 13 territoires sont mentionnés par les prévisionnistes.

31 départements de France seront en vigilance jaune orages, vendredi 7 juillet 2023. Météo France - Capture d'écran

Orages, grêle, vent...

Météo France donne un peu plus de précisions sur le phénomène qui se produira tard, ce 7 juillet : "de violents orages, avec grêle et très fortes rafales de vent, vont sans doute remonter sur le sud-ouest du pays vendredi en fin d'après-midi et soirée".

A quoi s'attendre en Occitanie ?

En Occitanie, c'est donc une très grande majorité du territoire qui devra faire face à cette vigilance. Elle entrera en vigueur à 18 heures et 21 heures, selon les départements :

Hautes-Pyrénées, Gers, Lot : dès 18 heures

Aveyron, Tarn, Aude, Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne : dès 21 heures

Selon les prévisions de Météo France, c'est surtout le nord de la région qui fera face aux pluies orageuses : le Lot, l'Aveyron, le Tarn ainsi que la Lozère.