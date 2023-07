Saint-Christophe-Vallon. Et si l’on faisait une balade contée au "bois joli" ?

Le conteur Yves Lavernhe a pris une belle initiative pour enchanter les familles et les enfants cet été. Il les invite en effet à (re) découvrir le "bois joli", un lieu magique et mystérieux situé au-dessus de Saint-Christophe. On raconte que ce bois merveilleux serait peuplé de fées et de lutins. Le conteur assure même avoir été enlevé pour danser avec eux sous la lune. C’est d’ailleurs entre deux farandoles qu’elfes et farfadets lui auraient raconté de belles histoires et chanté quelques ritournelles d’antan qu’Yves vous propose de partager lors de balades contées, les mercredis matin à 10 heures, au rythme de son p’tit accordéon. Trois en juillet (12, 19 et 26), deux en août (les 9 et 16) Le sentier qui traverse le Bois joli fait une boucle (2,6 km), ombragée et facile d’accès. "Ces balades s’adressent à un jeune public et à un public familial. Elles peuvent permettre également de (re) prendre un contact avec la nature qui nous entoure et ses multiples découvertes et surprises" indique Yves Lavernhe qui précise que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs légaux et que les chiens ne sont pas admis même tenus en laisse. Inscriptions obligatoires au 06 48 10 98 80. Infos complémentaires sur facebook Yves Lavernhe et sur le site de l’office de tourisme Conques-Marcillac.