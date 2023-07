Luc-la-Primaube. Le garage Brossy, une affaire de famille qui tient la route

Une journée portes ouvertes était organisée pour découvrir les derniers modèles de chez Renault.

Au garage Brossy, la mécanique automobile est bien plus qu’un métier, c’est toute une histoire familiale qui s’écrit depuis trois générations. Le fils Jacky a pris la relève de son père Louis qui avait un garage au Monastère, en avril 1993 en ouvrant un garage impasse de La Forge à La Primaube. Il s’est ensuite installé route du Pont-Bascule en 1997, afin de prendre un nouvel élan et d’être plus près de sa clientèle. Son fils Alex, qui tenait également un garage depuis 2004, place Bonaterre à Rodez, assure aujourd’hui la pérennité de l’entreprise. Le sérieux et la qualité du service ont fait la réputation de ce garage qui offre aujourd’hui le service que tout le monde est en droit d’attendre. Samedi dernier, le garage Brossy dont le dynamisme n’est plus à démontrer, organisait une journée portes ouvertes pour présenter les dernières nées de chez Renault et notamment le nouvel espace esprit Alpine, l’Austral, la Mégane 100 % électrique, l’Arkana, la gamme Dacia… À cette occasion, Alex, Jacky et son épouse Marie-Jo avaient invité amis et clients pour fêter l’évènement et partager le pot de l’amitié. Alex Brossy était une nouvelle fois au départ du rallye du Rouergue, qui se dispute du 6 au 8 juillet en Aveyron, au volant d’une Renault Clio R3T.