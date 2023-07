Quésaco : les "lazy girl job", ces boulots ennuyeux qui plaisent aux (jeunes) femmes

(ETX Daily Up) - Les "girl bosses" se sont longtemps illustrées dans le monde de l'entreprise. Mais elles ont récemment été remplacées par les détentrices de "lazy girl job". Des emplois peu passionnants qui s’inscrivent dans un contexte plus large de crise de la motivation et de l’engagement au travail.

L’expression "lazy girl job" peut être littéralement traduite par "métier de fainéantes". Elle se réfère à ces emplois administratifs peu exigeants et peu stressants, dont l’utilité réelle est plus que discutable. Ils ont souvent des intitulés de poste mystérieux et ponctués d’anglicismes, qui laissent circonspects durant les dîners de famille ou les apéros entre amis. Sous ce vernis tape-à-l’œil se cachent, en réalité, des métiers qui consistent essentiellement à répondre à des centaines de mails, à enchaîner les tâches vides de sens et à assister à de multiples réunions. Le déjeuner et les pauses café (avec option cigarette pour les fumeurs) constituent souvent le point d’orgue de journées plutôt ennuyeuses.

Les "lazy girl jobs" rappellent les "bullshit jobs", ces "emplois à la con" qu’avait théorisé feu l’anthropologue américain David Graeber en 2013. Mais ils s’en démarquent par leur approche féminine. Si n’importe quel individu peut exercer un métier dénué de sens, indépendamment de son genre, les "lazy girl jobs" s’adressent aux femmes désireuses de réévaluer leur rapport au travail. Fini les "girl bosses" des années 2010, qui se tuaient à la tâche pour montrer qu’elles valaient autant que leurs homologues masculins. L’heure est désormais au rejet de l’ambition exacerbée et à l’éloge de la médiocrité professionnelle. Du moins en apparence. Car les adeptes des "lazy girl jobs" sont fières d’exercer des professions où l’on attend peu d’elles et revendiquent une certaine forme d’expertise en la matière. "J'aime mon job de fainéante. Je n'ai pas besoin de parler aux gens, je ne vais au bureau que deux fois par semaine. J'y viens uniquement pour entrer des chiffres, manger des bonbons, et prendre des nouvelles de mes collègues tout en gagnant un salaire décent", explique l’une d’entre elles sur TikTok.





Des professionnelles désenchantées

Comme la plupart des tendances actuelles sur le monde du travail, les origines des "lazy girl jobs" sont à chercher sur TikTok. Le réseau social héberge de nombreuses vidéos sur le sujet, réunies sous le hashtag #lazygirljob. Ce dernier comptabilise pas moins de treize millions de vues sur la plateforme, ce qui atteste de la popularité de ce concept auprès des jeunes générations. Si de nombreux commentaires sous les vidéos comportant ce hashtag sont dithyrambiques, d’autres s’interrogent sur la notion même de "lazy girl jobs". Ne témoignent-ils pas de la bureaucratisation accélérée du monde du travail ? L’automatisation des tâches administratives, amorcée par les progrès des outils d’intelligence artificielle, va-t-elle les faire disparaître ? Le débat reste ouvert.

Toutefois, l’emballement autour de cette formule en dit long sur la remise en question de toutes les certitudes sur l’engagement professionnel, surtout chez les jeunes. Les analyses convergent pour dire que les membres des générations Z et Y aspirent à un meilleur équilibre entre leurs vies professionnelles et personnelles, afin de préserver leur santé mentale. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils ne veulent pas travailler, ou qu’ils souhaitent exercer des "jobs de fainéants". Ainsi, 37% des 18-24 ans angoissent à l’idée de s’ennuyer ou de ne pas être intéressés par leur travail, selon l’édition 2022 du baromètre sur "les jeunes et l’entreprise" de la Fondation Jean-Jaurès et de la Macif.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les "lazy girl jobs". Celles dont les aînées se sont surinvesties dans leur vie professionnelle, ne veulent pas nécessairement suivre leur exemple. Surtout si le plafond de verre et les discriminations de genre continuent de freiner leur accession aux postes à hautes responsabilités. De plus, si les "lazy girl jobs" existent réellement, rien n’empêche celles qui les exercent d’exceller dans leur travail. Et donc de faire ce que l’on attend d’elles, c’est-à-dire pas grand chose.