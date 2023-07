Druelle Balsac. Une matinée découverte du kobudo

Récemment, à la salle des fêtes de Balsac, de 9 heures à midi, une nouvelle matinée de découverte du kobudo a rassemblé les passionnés et les curieux dans une ambiance à la fois rigoureuse et chaleureuse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les origines de ce sport, c’est de l’île d’Okinawa, au sud du Japon, que vient le kobudo. Sur cette île, souvent envahie, les paysans devaient se défendre avec leurs outils : rames, fléaux, machettes. C’est devenu un art avec des chorégraphies d’entraînement et une discipline rigoureuse, dont la pratique assure un développement musculaire en douceur. Il complète parfaitement le Karaté en développant votre maîtrise des armes telles que le bâton (bô), la faucille (kama) et le nunchaku, pour ne citer que quelques exemples. Travail physique, réflexes, puissance, dans un esprit combatif, ont permis un moment convivial et martial. La matinée s’est achevée avec le partage du pot de l’amitié.