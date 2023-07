Une saison faste pour l’Union sportive espalionnaise

Saison terminée, l’USE s’est retrouvée au stade de Perse pour son assemblée générale en présence d’Abder Bouchentouf représentant la municipalité et de Bernard Scheuer, maire de Saint-Côme.

Devant une soixantaine d’adhérents, les coprésidents Bernard Ayral et Valérie Lantuech ouvraient cette assemblée par de nombreux remerciements aux différents partenaires, aux arbitres du club, dirigeants bénévoles… sans oublier les joueurs. Ceci avec une mention particulière pour la coprésidente Yolande Smaine qui a décidé de se retirer pour des raisons personnelles, tout comme David Auvillaire éducateur de l’école de foot.

La saison a été marquée par de diverses manifestations hors des compétitions comme la retransmission de la finale de la coupe du monde en décembre, le quine, l’initiation du football dans les écoles publiques et privées et, bien sûr, l’organisation des déplacements pour les supporters lors de la demi-finale et la finale de la coupe d’Aveyron.

Une saison sportive à marquer d’une pierre blanche

Même si elle rate de peu la montée en R3 l’équipe fanion est à créditer d’une très belle troisième place sur le podium de la D1.

Le sacre en coupe d’Aveyron restera gravé dans les annales du club. Ceci devant un peu plus de 800 supporters ayant fait le déplacement à Paul-Lignon. L’équipe réserve se maintient en D3.

Le tour de table avec les différents éducateurs de chaque catégorie (U7, Thomas Barry ; U9, Sébastien Cazes ; U11, David Avallon ; U13, Patrice Falq ; U15, Brian Bazin et Florian Perrin ; U17, Philippe Cantuel ; seniors 2, Géraud Estival ; seniors 1, Pascal Cure ; vétérans, Jean Yves Alaux a permis de mettre en avant la bonne santé du club. Un appel a été fait auprès des parents des jeunes footballeurs à venir accompagner ces différents éducateurs.

Des finances saines

Le trésorier Francois Capelle a fait le bilan financier et les comptes sont bons. Les principales recettes sont les licences, les subventions, le sponsoring et le quine. Les principales dépenses sont les frais de la ligue et du district, les équipements et les frais de transport. Pour la saison 2023-2024, l’ensemble des éducateurs est reconduit. Un appel a été lancé aux joueurs seniors pour accompagner l’école de foot. Prix des licences : U7, 50€ ; U9 à U17, 100€ ; seniors, 120€ ; vétérans, 60€. Les demandes de licence sont dématérialisées. Pour cela tous les joueurs actuels et futurs doivent envoyer un mail à usespalion@orange.fr

Une association bientôt centenaire

L’année 2024 sera marquée par les 100 ans du club, pour cela une équipe indépendante va être créée avec en chef de file Timothée Cazes afin de préparer au mieux un grand week-end festif qui aura lieu les 29 et 30 juin 2024 sur l’esplanade du foirail.