Mur-de-Barrez. Les jeunes champions à l’honneur

La halle Louis-Boyer a reçu les jeunes champions du village. Dans le cadre du partenariat entre le collège et le club Carladez pétanque, ce dernier a reçu tous les mardis de l’année scolaire des élèves de 5e et 4e accompagnés de Stéphane Noziere, professeur de technologie et arbitre départemental de pétanque, pour une heure d’initiation à ce sport.

Cette réception était marquée par la présence d’Annie Cazard, vice-présidente du conseil départemental et de la communauté de communes, des maires du canton où leurs représentants, de Nicolas Morin, principal du collège, de Liliane Soulenq, professeur d’éducation physique, et du président du club de pétanque Daniel Lamouroux accompagné d’Alain Denoyelle.

Après les mots de bienvenue le club remettait à chacun de nos jeunes champions : Léane Ricard, Clément Valadier, Noé Delpuech ainsi qu’à Manon Girodon, juge élève, une triplette de boules afin de leur permettre de montrer leurs qualités dans bien d’autres compétitions.

Nos jeunes, dans le cadre de l’Union Sportive des Sports Scolaires ont été champions du Cantal et d’Auvergne et ont ainsi disputé à Châteauroux les phases finales du championnat de France, compétition dans laquelle ils ont été éliminés par Lure Alençon, équipe qui terminera 4e au pied du podium.

Un grand bravo à ces jeunes espoirs en espérant les retrouver l’année prochaine.