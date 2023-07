Rallye du Rouergue : "Un très beau podium", l'organisateur Jean-Claude Bessaou dresse le bilan de la 49e édition

Pour Jean-Claude Bessaou, président de l’ASA Rouergue, organisatrice du rallye, l’heure est au bilan.

Samedi soir, Jean-Claude Bessaou était un organisateur heureux. Notamment grâce au succès populaire des nouvelles spéciales introduites cette année (retour de Golinhac et inversion de Laissac). "Elles ont été appréciées par tous et je tiens particulièrement à avoir de nouvelles spéciales tous les ans par souci d’équité, de façon à mettre à égalité ceux qui ont déjà fait le rallye à de nombreuses reprises et connaissent le parcours par cœur et ceux qui découvrent l’épreuve. Quand on voit ce qu’a fait Léo Rossel, pour qui c’était la première participation, c’est exceptionnel."

Concernant les faits de course qui ont émaillé cette édition, Bessaou déplore évidemment les blessures qui ont contraint certains équipages à être évacués. "Lorsqu’il y a une sortie de route avec intervention des secours, la direction de course est parfois amenée à annuler une spéciale si cela dure longtemps comme cela fut le cas pour Margaillan. Aussi, lorsque Tom Pieri est sorti, j’ai contacté la direction de course en demandant que la spéciale ne soit pas arrêtée, même si cela devait générer du retard, car tous les pilotes voulaient passer au moins une fois dans Campouriez."

Sur le plan sportif, malgré l’abandon de deux des favoris, le président de l’ASA se félicite que le suspense ait duré jusqu’au bout. "Nous avons un très beau podium final et les Aveyronnais ont encore une fois fait de beaux résultats, à commencer par la Ruthénoise Marie-Noëlle Ratier, copilote de Raphaël Astier. Il ne faut pas oublier Jean-Michel Da Cunha, quatrième et premier amateur, ainsi que Vincent Leduc, deuxième en Alpine. Mais je crois que l’homme du jour, celui qui réalise une performance avec un grand P, c’est Arthur Pelamourgues, qui ne s’est pas laissé abattre après sa crevaison et a enchaîné les scratches pour revenir sur le podium. Sans oublier tous les autres."

Maintenant, l’organisation va débriefer, prendre un peu de repos avant de se lancer dans la préparation de la prochaine édition. "Nous avons à cœur, pour la 50e édition, de faire quelque chose d’exceptionnel. Il faudra d’abord trouver le budget et les partenaires et ensuite imaginer cette édition, en essayant peut être de retrouver des spéciales d’antan et faire un petit retour dans le passé, tout en respectant les contraintes du cahier des charges."