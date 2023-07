Villecomtal. Un rêve se réalise avec un voyage en Corse pour le club de l’amitié

Beaucoup en rêvaient. Le club de l’amitié Villecomtal, Mouret et Muret-le-Château a permis à 49 globe-trotters de réaliser leur rêve, voyager en Corse.

Après une nuit passée en mer, l’Île de beauté est apparue au soleil naissant sous un ciel bleu. La découverte débutait : la cité impériale d’Ajaccio et les Îles sanguinaires, le vieux port de Bastia, la Citadelle médiévale de Calvi, les incroyables montagnes de Corte, Bonifacio la magnifique ou encore, les calanques de Piana, Porto-Vecchio, les paysages ont défilé, entre mer et montagne, laissant découvrir des sites grandioses. Conduits par Jean, un chauffeur d’exception et guidés par Patrick, un corse amoureux de son île, les voyageurs aveyronnais ont été éblouis par ces sites remarquables. Le voyage, ponctué de beaux hébergements et de nourriture copieuse, a été particulièrement réussi grâce à la gentillesse et la patience à toute épreuve d’Alain, coprésident du club. Les chansons et l’humour de certains ont créé une belle ambiance lors des soirées et des trajets routiers. La Corse c’est la terre, bien sûr, mais, également, la mer. Deux mini-croisières ont permis la découverte d’îles proches, de frôler la Sardaigne et de s’extasier devant la réserve naturelle de Scandola dominée par des falaises pourpres au milieu d’une mer marine ourlée de turquoise. Émotion au rendez-vous lors d’un repas dans une auberge perdue au milieu des montagnes où une mémé corse avait préparé un repas typique qui s’est terminé par la dégustation "à la mode corse" du Brocciu maison (saupoudré de sucre et arrosé de gnôle). Par l’intermédiaire des voyages Teyssèdre et de l’agence Évasion, le club de l’amitié a proposé une escapade ensoleillée sur cette île aux multiples facettes qui a ravi les voyageurs.

Un temps entre parenthèses qui a permis, non seulement, la découverte d’un territoire mais, aussi, d’échanger, de se connaître et de s’apprécier en toute amitié.