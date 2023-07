Villefranche-de-Rouergue : des crêpes bretonnes et du burger d’Aubrac sous les arcades

L’ancien bar des Arcades a bel et bien retrouvé une âme et pas n’importe laquelle !

Et voici revenu le temps des joyeuses retrouvailles entre amis en terrasses. "Je cherchais un endroit disponible et bien placé pour reprendre du service en crêperie", confie Gaëlle Prieur-Poupon, reine des crêpes depuis 28 ans.

C’est désormais chose faite et entre les petits cafés du matin et les en-cas du midi, le service ne faiblit pas. Certes, quand il est question de ripailles, le bouche-à-oreille fonctionne bien. Forte de la renommée du restaurant Gaya après seulement un an et demi d’ouverture, la jeune femme ne doutait pas du succès…

Gastronomie aveyronnaise

"Place Lescure, nous refusons souvent du monde et les clients attendaient avec impatience l’ouverture de la crêperie, une tout autre formule de restauration." À la carte, des recettes qui fleurent bon la gastronomie aveyronnaise et allient la finesse d’un Rocamadour ou d’un Laguiole à celle des champignons et des noix. Ou encore, une andouille de Guéméné venue de là-bas, comme une ode à ses origines bretonnes. "Pour la pâte, je privilégie évidemment la farine de sarrasin du Finistère, bio comme le cidre servi avec. Et les garnitures sont concoctées à partir de produits locaux et biologiques par Yannick mon mari, dans les cuisines du Gaya", précise celle qui est tombée dans la pâte toute petite, "avec une mamie crêpière à Saint-Malo".

Les amateurs de viande y trouveront également leur compte entre burgers au bœuf d’Aubrac, à la ventrèche caramélisée ou – version plus exotique – au poulet thaï à la crème de curry ! Il est des réputations qui précèdent les gens : Gaëlle a gagné la sienne au volant de son food-truck à Lorient et au Pays basque en passant par Évian avec à l’esprit une constante : "Que l’optimisme et la joie demeurent !" Assurément, il vaut mieux réserver : Crêperie Joie – tel 05 81 21 31 88