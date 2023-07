CARTE. Canicule : lundi torride, chaleur suffocante dans certaines régions, sept départements en vigilance orange, 25 en jaune

Météo France a étendu la vigilance orange canicule à sept départements de ce lundi 10 juillet. Cinq étaient concernés la veille, dimanche. 25 autres sont placés en vigilance jaune. La chaleur sera suffocante cet après-midi sur certaines régions.

Les températures continuent de grimper sur l’ensemble de l’Hexagone. Sept départements sont placés en vigilance orange canicule ce lundi 10 juillet 2023, soit deux de plus que dimanche soir, selon le dernier bulletin de Météo France. Sont concernés l’Ain, le Rhône, la Loire, l’Isère et les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var.

Dimanche, les départements du Rhône, de l’Ain, de l’Isère, des Alpes-Maritimes, et la Loire, étaient déjà placés en vigilance orange. Cette vigilance a été prolongée jusqu’à ce lundi pour ces cinq départements, du fait d’un "épisode caniculaire non exceptionnel pour la saison, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées", indique Météo France qui a rajouté les Alpes-de-Haute-Provence et le Var à sa liste.

A 16h :

Carte d'aujourd'hui : encore 3 dépts lorrains en vigilance orange orages. 5 dépts du quart sud-est en orange #canicule (ajout de la Loire).

Carte de demain : 7 dépts en orange canicule (ajout du Var et des Alpes-de-Haute-P.).

Jusqu'à 40 degrés

Ce lundi, "les températures maximales seront en hausse sur Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 37 à 40 degrés", poursuit l’institut météorologique, qui a également placé ce lundi 25 départements en vigilance jaune pour canicule. "La fin de cet épisode (de canicule) est bien sûr encore incertaine, mais le risque semble durable sur le sud-est du pays", ajoute-t-il.

La chaleur est accablante, toujours caniculaire du Grand Est à Rhône-Alpes. Il n'y a qu'en montagne que les températures seront plus respirables.

Les températures ressenties ce lundi après-midi. Capture décran - La Chaîne météo

L'après-midi, le ressenti pourra atteindre 40° à 45° du sud de Rhône-Alpes à l'Occitanie.

Pour la nuit de lundi à mardi, les températures ne descendront pas en-dessous de 20 degrés sur toutes ces régions et même 22 à 24 degrés près de la méditerranée.

Les prévisions ce lundi après-midi. Capture d'écran - Météo France

Les prévisions en Occitanie ce lundi après-midi. Capture d'écran - Météo France

Quel temps mardi 11 juillet ?

Mardi 11 juillet, une perturbation apportera des pluies près de la Manche. Sur les régions centrales, il fera très chaud dans une ambiance nuageuse. La chaleur caniculaire atteindra son pic du Grand Est au sud-est avec près de 40°C l'après-midi en Rhône-Alpes et basse vallée du Rhône. Les températures devraient baisser mercredi.