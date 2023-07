Onet-le-Château. la saison s’est achevée dans la bonne humeur !

Le tennis club d’Onet-le-Château vient de clôturer la saison par sa fête annuelle. Plus d’une trentaine de jeunes se sont réunis dans l’après-midi, pour partager tennis et jeux. Puis un apéritif a été offert à tous les licenciés (jeunes et adultes) pour fêter cette belle saison ! Le club est ravi, autant par les résultats sportifs, que par le nombre de licenciés ou son équipe pédagogique ! La future saison est en préparation et les pré-inscriptions sont en cours ! Vous pouvez dès à présent vous renseigner et vous pré-inscrire auprès de Noemie Dardenne (enseignante du club) soit par mail sur octc-12850@orange.ce, soit par téléphone au 05 65 60 11 73.