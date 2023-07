Villecomtal. Repas partagé, plaisir de se retrouver et, souvent, de se découvrir

Plus de 40 personnes et des enfants, étaient présents au "Repas partagé" organisé par les associations "Bienvenue à Villecomtal" et "Le goût des autres". Malgré une météo incertaine, il a pu se dérouler dans le parc près de l’église. Certains, partis à Vitrac (15) fêter les 60 ans de sacerdoce du père Pierre Romieu, ancien et fort apprécié curé de Villecomtal, n’avaient pas pu être présents.

Michel Nuffer a chaleureusement accueilli les participants. Parmi eux, la famille Mohamad, d’origine syrienne, les parents et 3 garçons. Ils sont restés 2 ans 1/2 à Villecomtal, accueillis sous la houlette de "Bienvenue à Villecomtal". Ils sont actuellement installés à Rodez. Autre personne accueillie, Alla, Ukrainienne, qui est la seule actuellement dans le village et qui a décidé d’y rester jusqu’à la fin de la guerre. Deux autres familles ukrainiennes y sont reparties et une s’est installée en Amérique du Nord. Elles avaient été accueillies pendant plusieurs mois dans le village avec le soutien de la mairie et de Soliha, le prêt de maisons et des cours d’initiation au français assurés par des bénévoles. Alla, a remercié tous ceux qui l’ont aidé ou qui enjolivent le quotidien de son séjour.

Un excellent et très convivial repas partagé. À renouveler !