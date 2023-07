Thérondels. Sortie scolaire : du Trou de Bozouls au Musée du Rouergue

À la fin du mois de juin, les écoliers de Thérondels en compagnie de leurs camarades de Taussac ont effectué une sortie scolaire. Le premier arrêt avait lieu à Bozouls où les écoliers ont été émerveillés par le canyon dit "Trou de Bozouls" curiosité géologique de 400 mètres de diamètre et de 100 mètres de profondeur en forme de fer à cheval qui durant des millénaires a été façonné par le Dourdou. La balade en petit train a permis aux écoliers de faire de belles découvertes à travers le village et aussi d’admirer les chèvres en train de brouter dans le cadre de l’éco pâturage. Après un pique-nique pris sur le site, direction Espalion pour la visite du Musée du Rouergue (mœurs et coutumes) situé dans l’ancienne prison. Les 600 m² de cet espace sont consacrés aux mœurs et coutumes locales (archéologie, objets d’art sacrés, cuivres, poteries…). Au cours de la visite, les élèves de maternelle ont fabriqué un masque africain qu’ils ont ramené à la maison tandis que les plus grands étaient invités à mener une enquête sur la vie au XIXe siècle, une expérience très enrichissante qui a ravi nos "inspecteurs en herbe".

Une agréable journée en prélude aux grandes vacances.