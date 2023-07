Onet-le-Château. Un conseil municipal consensuel, malgré un ordre du jour très chargé

La réunion du conseil municipal s’est tenue ce jeudi 6 juillet, à la MDA des Costes Rouges. L’ordre du jour comportait 38 délibérations, à vocation essentiellement technique, toutes adoptées à l’unanimité, exceptée celle concernant une cession de foncier, permettant d’avoir l’emprise foncière suffisante, pour le projet de construction de l’Ehpad "de demain", en lieu et place de l’ancienne salle des fêtes, pour lequel les élus de la minorité se sont abstenus… Voici quelques-uns des points abordés

Rapport d’activité : Même s’il n’est obligatoire que pour les villes de plus de 50 000 habitants, la ville a fait le choix de préparer un rapport annuel d’activité des services. Ce document, d’une soixantaine de pages, permet de dresser un bilan synthétique et transversal des actions et du fonctionnement des services de la commune. Dans un souci de transparence et de valorisation du travail fait, ce rapport préparé pour la première fois en 2023, permettra à l’avenir d’en évaluer l’efficience, d’en retirer les motifs de satisfaction et de proposer des pistes d’amélioration des services rendus à la population.

Désignation d’un déontologue : La loi 3DS de février 2022, prévoit que tout élu local doit pouvoir bénéficier des conseils d’un référent déontologue. Ainsi, afin de prémunir juridiquement les élus notamment de risques de conflits d’intérêts, ils doivent pouvoir saisir ce spécialiste. Ainsi que le permet la loi, et comme l’a déjà fait Rodez Agglomération, la commune a fait le choix de désigner M. Hervé Olivier (magistrat honoraire qui a longtemps exercé près le tribunal judiciaire de Rodez).

Convention avec le Département : "Gouverner, c’est prévoir" dit un vieil adage. Aussi les collectivités territoriales partenaires que sont la ville d’Onet-le-Château et le Conseil Départemental de l’Aveyron ont fait le choix de signer un Contrat de Projets Aveyron Territoire (CPAT). Ce contrat sans être figé, permet aux deux signataires de préparer et d’anticiper un projet global de partenariats, en termes d’investissements, et de politiques sociale, culturelle ou sportive… mais aussi d’avoir une visibilité à moyen terme, basée sur les besoins propres du territoire castonétois.

Programme Action Jeunes : Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le programme Action Jeunes. Ce programme pédagogique et éducatif fait partie intégrante de la Convention Globale de Territoire signée avec la Caf et entre de plain-pied dans le projet du Patio-Centre Social, nous y reviendrons dans une prochaine édition.

Convention Pluriannuelle avec la FRMJC : La commune a renouvelé la convention d’animation et d’accompagnement de projet qui lie la MJC d’Onet-le-Château et la Fédération régionale des MJC.

Aux termes de cette convention, la fédération régionale s’engage à accompagner la MJC castonétoise dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet associatif, à mettre en place suivi et formation des personnels, à impulser des projets d’actions novatrices et mobilisatrices au profit de la population castonétoise et à lui faire bénéficier de ses ressources, compétences et informations.

Espace dans ma ville : Le conseil municipal a également adopté la convention d’animation avec le Centre National d’Études Spatiales et l’association Planète Sciences, pour l’opération ‘’Espace dans ma ville’’ (notre édition de vendredi).

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 2 octobre à 19 heures, à la MDA.