Flavin. Un marché gourmand réussi

Récemment s’est tenu le marché gourmand organisé par l’ Apel de l’école Saint-Charles. Burgers, aligot, paella, pizzas ,fromages,crêpes , confitures,miel, toute la diversité des produits du terroir offraient un large choix pour composer son menu de l’entrée au dessert .

Et ce fut un beau succès comme en témoignaient de belles files d’attente devant les stands . Pour une soirée sympathique, en famille ou entre amis ,il y avait le choix : un bar dedans et un autre dehors ainsi que des tables à l’intérieur ou mange-debout dehors…

Ce marché gourmand a été pour les très nombreux participants un moment de gourmandise et de détente sachant qu’ils ont pu profiter en plus des animations musicales de The Djaboss et de DJ Ben.