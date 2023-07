Espalion. Une belle (sur) prise pour Thibaut Rames

Même si elle n’est pas forcément miraculeuse, la pêche sur le Lot peut réserver quelques belles sensations aux fines gaules ! Dernièrement, waders enfilés et sa canne lancer en carbone à la main, profitant du temps orageux, le jeune Espalionnais Thibaut Rames remontait la rivière en amont d’Espalion. Il a eu la surprise de ferrer et de ramener dans son épuisette une truite de 60 centimètres. De quoi régaler toute la famille et battre son record !

Cette technique de pêche à la cuillère en allant dans l’eau qu’il affectionne lui permet d’explorer des espaces non accessibles de la berge. Elle semble lui réussir puisque la saison passée il avait également pris une autre truite de 58 centimètres.