Allocation de rentrée scolaire : on connaît enfin la date du versement de cette prime destinée à 3 millions de familles

3 millions de familles et 5 millions d'enfants vont profiter de cette aide versée chaque année au cours de l'été.

En 2023, environ 3 millions de familles devraient en profiter en France métropolitaine et les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique . L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée mercredi 16 août 2023. Pour les départements de Mayotte et de la Réunion, le versement est prévu pour mardi 1er août.

Cette aide intervient pour accompagner les familles les plus modestes au moment d'acheter le matériel scolaire de leurs enfants avant la rentrée de septembre. Voici les montants :

Chaque enfant de 6 à 10 ans : 398,09 euros

Chaque enfant de 11 à 14 ans : 420,05 euros

Chaque enfant de 15 à 18 ans : 434,61 euros

À noter que le montant de l’ARS à Mayotte est de 400,09 euros pour les enfants inscrits en école primaire, 422,16 euros pour les collégiens et de 436,79 euros pour les lycéens.

Les familles ne doivent pas dépasser un plafond de ressources pour bénéficier de cette aide :

Famille avec un enfant à charge : 25 775 euros

Pour chaque enfant à charge supplémentaire : +5 948 euros

"Lorsque les ressources de la famille dépassent légèrement le plafond, celle-ci bénéficie alors d’une allocation de rentrée scolaire à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus", renseigne le ministère des Solidarités.

Comment sera versée l'allocation ?

Toutes les familles qui possèdent des enfants à charge âgés entre 6 et 15 ans, et qui ont déjà été allocataires, n'ont aucune démarche à effectuer. L'allocation de rentrée scolaire sera versée automatiquement à la date prévue.

Concernant les familles qui ont des enfants âgés entre 16 et 18 ans, il est nécessaire de remplir une déclaration sur l'honneur attestant que l'enfant est toujours scolarisé ou bien en apprentissage.

Si vous n'avez pas encore bénéficié de l'ARS, les demandes se font auprès de la CAF ou de la MSA. Le formulaire dédié est à télécharger sur leur site internet.