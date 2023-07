Onet-le-Château. Au café associatif, le pique-nique est juste passé entre les gouttes

Après une soirée grillades particulièrement réussie, c’est en mode "pique-nique" que les adhérents du café associatif se sont retrouvés vendredi dernier, dans le joli parc des Costes – Rouges. Une soirée des plus festives, où petits et grands se sont régalés, même s’il a fallu grandement accélérer le rangement, pour éviter les premières gouttes d’un bel orage ! Pour ce mois de juillet, les animations seront organisées à "l’amiable", à la demande des participants, ainsi tous les mercredis, par exemple, auront lieu des séances cinéma (participation 3 €, glace comprise !), des randonnées ou promenades à la fraîche, donc en soirée, seront également proposées, en fonction de la météo et seront annoncées par mail et via le panneau installé dans la vitrine du café associatif.

Assemblée extraordinaire

Mais ce soir, tous les adhérents se retrouveront également, mais cette fois-ci pour participer à une assemblée générale extraordinaire qui commencera à 20 heures, avec comme ordre du jour la modification du fonctionnement et du statut du café associatif pour l’avenir et l’élection du nouveau conseil d’administration.

Vous y êtes tous attendus !