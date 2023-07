Canet-de-Salars. Onze jeunes pescofis pour un concours

Samedi 1er juillet et malgré la pluie, l’AAPPMA du Lévezou avait organisé une journée de pêche pour les enfants à l’étang de Curan.

Accompagnés d’un adulte, les onze enfants qui avaient répondu présent à l’invitation de l’association étaient fiers, en fin de journée, d’avoir attrapé une quarantaine de truites.

Après avoir compté les poissons de chaque pescofi, le classement a été ainsi annoncé : 1er Victor, 2e ex-æquo Pierrick et Gaston.

Le président Guy Vidal a remis une canne aux 3 premiers et une pochette bien garnie à chacun des participants. A la fin de l’après-midi, le goûter et la fouace ont été offerts et partagés avec les accompagnants et les bénévoles de l’association.