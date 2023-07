Onet-le-Château. Pétanque : le Grand prix de la Ville, c’est vendredi place des Oeillets

Après un concours qui avait signé un retour gagnant l’an passé, après deux années sans et qui avait réuni quelque 58 triplettes venues de l’Aveyron, mais aussi des départements voisins, on attend de nouveau du beau jeu et un beau spectacle, ce vendredi 14 juillet, à l’ombre (ou au soleil, suivant les goûts !), de la belle place des Oeillets pour le Grand prix de la Ville qui, rappelons-le, est un concours départemental en triplettes.

Ce concours organisé par le Pétan’club des Quatre-Saisons a le soutien de nombreux partenaires et se déroulera dès 14 h 30 et ce, en non-stop.

Il est réservé aux licenciés, avec comme dotations, les mises + 100 %.

Les inscriptions se font sur place.