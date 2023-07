Estaing. Un dimanche au rythme des vieux tracteurs

Pour la 18e sortie des tracteurs anciens, Les Vieilles bielles avaient choisi un circuit sur les routes de campagne entre Coubisou et Le Nayrac.

L’animation était joyeuse et bruyante au petit village de Coubisou. Près d’une quarantaine de tracteurs se sont installés autour de la place, le temps pour les propriétaires de prendre un bon casse-croûte, offert par la mairie de Coubisou. C’était l’occasion d’admirer ces vieux tracteurs, datant des années 1950 à 1980, que des passionnés de vieilles mécaniques sauvegardent et entretiennent : Mc Cormick, Renault, Massey Ferguson, Labourier, Fendt, Fiat, Vendeuvre ou encore un Zétor, le plus ancien du convoi. L’heure du départ avait sonné. Le défilé de tracteurs, pétaradant, s’élançait sur le circuit préparé par Bernard Crouzet et Jean-François Perrié. Un parcours qui les conduisait sur les routes de la commune Sarrus, Le Monastère, Aussalesses, Varès, pour rejoindre le restaurant Anglade au Nayrac. Les participants faisaient honneur aux mets préparés par le chef de la maison Anglade dans une ambiance familiale. Et bien évidemment, les conversations sur la mécanique n’ont pas manqué durant la pause méridienne. Pour le retour, les équipages passaient à Varès, Les Tarides, Le Bosc, Cabrespines, Le Monastère, Le Causse pour se retrouver au point de départ.

Un magnifique circuit de 60 km environ, un délicieux repas et une ambiance familiale ont fait de cette escapade sur le territoire de Coubisou un vrai moment de plaisir qui se ponctuait par le pot de l’amitié offert par le comité des fêtes de Coubisou en compagnie de nombreux Coubisounels. Un dimanche animé à Coubisou et une sortie tracteurs réussie : bravo à Bernard Crouzet et Jean-François Perrié.