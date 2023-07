Rignac. Un gala de danse réussi

Le traditionnel gala de fin d’année de l’école de danse de Récréa’Rignac s’est déroulé dans la salle des fêtes de l’espace André-Jarlan en configuration grand spectacle avec l’enthousiasme d’un nombreux public qui n’a pas ménagé ses encouragements. Une nouvelle fois les chorégraphies créées par Hélène, la professeure de danse ont été exceptionnelles et hautes en couleurs. Les élèves ont fait apprécier le travail accompli toutes les semaines tout au long de l’année scolaire : des heures de répétitions dédiées à la préparation de ces ballets durant les vacances scolaires ou les week-ends. Il est bon de rappeler que tout ce travail a été récompensé par une médaille d’or obtenue par Emma Gasq au concours régional du CND à Bruguières, puis un 2e prix au concours national d’Angers. Les élèves ont enthousiasmé le public qui a émis des applaudissements chaleureux pour souligner la qualité de la soirée. Bonnes vacances aux petits rats de l’opéra local et rendez-vous au mois de septembre pour travailler d’autres chorégraphies qui enthousiasmeront encore à n’en pas douter le public. Et qui remporteront d’autres prix.