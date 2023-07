Laguiole. Un petit-déjeuner bien gourmand à la maison de retraite

L’association "Les amis de la maison de retraite" a proposé une matinée gourmande à la résidence Sainte-Thérèse. Les gourmets pouvez déguster sur place un petit-déjeuner (pas si petit que ça d’ailleurs), charcuterie pour commencer, suivi au choix par des tripoux ou de la tête de veau, accompagné bien sûr de pommes de terre vapeur, un morceau de laguiole et un dessert, d’autres préférant les partager en famille sont venus nombreux avec leurs boîtes. Les bénévoles s’affairent pour servir les convives, chacun s’installe comme il souhaite se mêlant aux résidents pour leur plus grand plaisir. Un moment jovial pour les anciens toujours ravis de voir du monde. L’association organise différentes animations lui permettant de proposer des sorties et des actions pour les résidents, une équipe de bénévoles qui s’investit pour offrir un peu de gaîté aux aïeux.