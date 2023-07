Luc-la-Primaube. Dégustation de produits locaux lors du marché dominical

Il y a 26 ans, un groupe de commerçants non sédentaires, avec le soutien de la municipalité, créaient le marché dominical de Luc-la-Primaube sur la place Saint-Jean. Depuis, le marché a bien évolué au point qu’en 2010, il a été déplacé, place de l’Étoile. Aujourd’hui, le marché compte plus de 40 étals en période estivale et continue à se développer. Il est devenu au fil du temps un lien social et un lieu d’échanges. Lors du marché hebdomadaire du dimanche 25 juin, une équipe d’élus s’est mobilisée autour de Laurent Portal, conseiller municipal délégué au marché, pour proposer une animation particulière. Des tables ont en effet été mises à disposition des commerçants afin de faire déguster les produits locaux tout au long de la matinée. Le marché était également animé par un duo d’humoristes "Carton Rouge".