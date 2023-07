Luc-la-Primaube. Des pratiquants comblés lors du stage d’aïkido

Courant juin, ce ne sont pas moins de soixante pratiquants venus de l’Aveyron, Toulouse, Lyon, Montpellier, Paris et même d’Espagne qui étaient réunis à l’espace d’animation de Luc pour suivre les cours du maître d’Aïkido traditionnel Alain Peyrache. Durant tout le week-end, il aura partagé sa connaissance et sa maîtrise hors du commun de cet art martial à ses élèves passionnés, débutants comme expérimentés. Si l’ambiance fut très studieuse, elle fut également remplie de chaleureux moments de partage et de d’amitié lors des petits-déjeuners, repas et lunchs offerts tout au long du week-end. Un stage apprécié de tous vu l’ambiance et les sourires affichés sur les visages tout au long de l’évènement. Une belle réussite pour le dojo d’Aïkido de Luc-la-Primaube puisque les demandes furent nombreuses afin de renouveler le stage sur la commune le plus rapidement possible. À noter que le dojo fermera ses portes pour les vacances d’été le mardi 27 juin juste après le dernier cours de la saison. D’ici la, le dojo vous accueille gratuitement pendant les heures de cours pour une découverte de la discipline. Enfants, adultes, femmes et hommes sans distinction de taille ou capacités physiques. Toute l’équipe vous donne rendez-vous pour la nouvelle saison dès le début septembre. Tous les renseignements sont disponibles sur la page facebook du dojo : Aïkido Luc-la-Primaube ou par téléphone au 06 52 10 88 56 ou au 06 15 16 25 39.