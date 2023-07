Luc-la-Primaube. La recette du bien-être et de la forme avec le club de gym

Deux cours supplémentaires seront proposés la saison prochaine.

Le club Luc-Primaube Gym a tenu son assemblée générale au restaurant l’Arlequin où une cinquantaine de personnes avait pris place. Après avoir accueilli les adhérents, les animateurs, l’équipe du bureau et Véronique Douziech, représentante de la mairie, le président Gérard Caumes a présenté le bilan moral en rappelant notamment les raisons du changement de nom du club.

Catherine a ensuite fait une présentation des effectifs du club, qui compte 226 adhérents. À partir d’un powerpoint, elle a détaillé les effectifs, femmes-hommes, tranches d’âges, lieux de résidence, répartition par cours, présentation des animateurs avec une petite vidéo. Ce fut ensuite au tour de Ginette de faire le point financier de la saison, malgré des économies liées à la non-adhésion à une fédération et malgré une légère augmentation des licences, le club a été encore obligé de piocher dans son "bas de laine". Les trois rapports ont été approuvés à l’unanimité. En l’absence de volontaire pour intégrer le bureau, celui-ci est reconduit dans son intégralité. Pour la saison prochaine, il sera proposé un cours supplémentaire de Pilates le lundi à 18 heures à La Primaube et un cours de marche nordique le jeudi de 9 h 30 à 11 heures. Les confirmations de reprise aux activités Pilates et marche nordique devront avoir été faites avant le 31 août. Deux journées d’inscriptions seront prévues début septembre.

Véronique Douziech salua le bon fonctionnement du club et de sa place au sein des associations communales, avec un effectif retrouvé après les périodes de Covid-19. Elle informa les adhérents de la journée sportive du 9 septembre et de son déroulement. Elle rappela que la municipalité avait octroyé à notre club la tenue de la buvette le soir du marché de pays du 13 juillet place de l’Étoile à La Primaube. Gérard remercia la municipalité pour la mise à disposition des salles et pour l’attribution de la buvette. Un appel est lancé à tous les adhérents qui souhaitent donner un coup de main le 13 juillet.

L’ordre du jour étant épuisé, il fut temps de partager l’apéro-tapas et le repas concocté par Basile, le cuisinier du restaurant l’Arlequin.