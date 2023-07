Label Village étape : le Pays ségali propose la clef des champs en vacances

Baraqueville et Naucelle ont signé la convention avec les services de l’État pour renouveler leur label Village étape pendant 5 ans.

Être encore plus malin que "Bison futé", voilà un slogan qui sied au label Villages étapes. Éviter les bouchons à l’heure des grandes vacances, on y est en plein dedans tout en profitant des services de proximité et de qualité, telle est la démarche de ce label auquel profitent, à nouveau pour cinq ans, les communes du Pays ségali, Baraqueville et Naucelle. Et bien plus encore.

" Je suis heureux que vous ayez obtenu ce renouvellement. Aujourd’hui, les gens ont tendance à tailler la route sans prendre le temps de la découverte. C’est une belle halte pour prendre le temps de vivre ", a déclaré Charles Giusti, préfet de l’Aveyron lors de la signature de la convention, à Baraqueville. Le représentant de l’État a même fait un parallèle en citant l’une des "Lettres de mon moulin" d’Alphonse Daudet avec "Le sous-préfet aux champs". L’histoire d’un sous-préfet qui cherche l’inspiration en s’octroyant une halte dans les bois pour finalement finir allongé dans l’herbe, mâchonnant des violettes et déclamant des vers…

La récompense d’un travail d’équipe

Charles Giusti accompagné des deux sous-préfets de l’Aveyron, Véronique Martin-Saint-Léon pour la circonscription de Millau, et Christophe Burbaud pour celle de Villefranche-de-Rouergue étaient présents pour prendre cette clef des champs en terre ségali. Ce que n’a pas manqué de faire remarquer Jacques Barbezange, maire de Baraqueville : "Je ne me rappelle pas avoir eu tout le corps préfectoral à Baraqueville, prenez des photos !" De la légèreté, de la joie, donc à l’idée de repartir pour cinq ans avec le précieux sésame. "C’est un vrai plaisir, une belle réalisation qui a demandé une audition stressante au ministère de la Transition écologique mais qui récompense un travail d’équipe." Et d’insister sur l’engagement des associations de commerçants comme des offices de tourisme pour se mobiliser en matière d’amplitudes horaires "dont le fil conducteur est l’aménagement et le confort, y compris des habitants pour le fleurissement". Parmi les critères aussi retenus et relevés par Charles Giusti, surtout en ce jour de forte chaleur, des parkings à l’ombre.

"C’est même une pause d’intérêt général"

Au-delà d’être un village étape, le label permet de tisser du lien entre les habitants comme les touristes et les usagers de la route. À l’image de l’association "Vous, nous, Baraqueville" des artisans, commerçants et professions libérales de la commune dont l’objectif s’avère justement de créer du lien et de la convivialité entre les chefs d’entreprise, mais également de dynamiser le commerce local et de promouvoir la commune.

Ce lien humain, qui est "un moment important pour nos villages", dit à son tour, Karine Clément, maire de Naucelle. Un label qui relie le tourisme, l’économie sur la route de l’humanité et permet de disposer d’une vitrine appréciable en termes de visibilité. Les trois communes aveyronnaises qui disposent du label en ont déjà fait l’heureuse expérience, en œuvrant de concert. Ainsi, Karine Clément a salué "le soutien et les conseils" de Laissac, donnant lieu aussi l’an dernier à la participation commune dans le guide du Routard. Et de montrer que la préparation à la déviation comme du passage à deux voies de la RN88 n’est plus une crainte mais est devenue une force. Voire une nécessité pour les usagers de la route. "C’est une étape indispensable et grâce à ce label renouvelé, on repart avec une image attirante. C’est même une pause d’intérêt général", conclut en ce sens l’élue naucelloise.

Repères

76 communes disposent du label Village étape en France.

3 en Aveyron : Laissac (depuis 2016), Baraqueville et Naucelle.

25 %, la hausse de consommation constatée par la fédération française des Villages étapes grâce au label.

Critères

- 5 de minutes ou – de 5 km d’un axe routier figure est nécessaire pour obtenir le label.

- de 5 000 habitants au sein de la commune.

5 ans, date de la convention qui demande la réalisation d’un cahier des charges avec une visite de contrôle pour obtenir le label auprès du ministère de la Transition écologique.

1 hébergement hôtelier au minimum complété de chambres d’hôtes et/ou de camping.

1 aire d’accueil de camping-cars, de jeux, de pique-nique.

1 point info tourisme, un distributeur automatique, une pharmacie, boulangerie, garage, épicerie…

"J’ai découvert le meilleur aligot dans un Village étape. Mais, je ne dirai pas s’il était aveyronnais, cantalien ou lozérien…

Mathilde de Almeida, qui ne veut pas se mouiller, responsable développement et gestion

du réseau à la fédération française des Villages étapes.