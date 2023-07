Saint-Léons. Tout est prêt pour le bicentenaire de Jean-Henri Fabre célébré ce week-end

L’école est finie et les enfants des écoles de Saint-Léons, Vezins et Ségur viennent de terminer les 200 bougies du bicentenaire de la naissance de Jean-Henri-Fabre. Ces bougies seront exposées le 15 juillet durant le vin d’honneur servi à midi dans la cour de l’école à Saint-Léons.

Les enfants des écoles de Saint-Léons, Canet-de-Salars et le Vibal ont réalisé les dessins du livre "Bestiaire des insectes imaginaires". Les dessins seront exposés sur le cheminement entre Micropolis et la maison natale de l’entomologiste, le week-end du bicentenaire. Le bicentenaire est aussi une grande fête pour les enfants avec une tyrolienne qui va surplomber le village, des jeux en bois, un château gonflable. Ils pourront réaliser des masques, être maquillés en insectes… sans oublier le jeu de piste avec Julie, les petits zécolos jeux et dédicaces de livres, observation d’insectes vivants et découverte de la biodiversité avec le CPIE. Visite de Micropolis, de la maison natale, expos, balade "Dans la peau de Fabre", sortie jardin d’insectes, repas, films.

Une bouquinerie et l’accueil seront en place dans la salle sous l’école avec un grand choix de livres, départ des animations. Tout le village s’est mobilisé pour organiser cette magnifique fête pour célébrer Fabre, associé à de nombreux partenaires. Le week-end débutera vendredi 14 juillet avec le premier marché nature au cœur du village.