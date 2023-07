Saint-Christophe-Vallon. Un bon bilan du conseil municipal des enfants

Le conseil municipal des enfants s’est réuni à la salle de la mairie, sous les regards attentifs de parents et d’élus, pour une dernière séance qui clôture son mandat de deux ans. Plusieurs sujets ont été abordés.

Jardinières

Au cours du printemps, les élus juniors équipés de gants et d’outils de jardinage, ont fait l’entretien des jardinières situées en pourtour du terrain de quilles, Ils ont également rajouté quelques nouvelles plantations pour compléter celles qui avaient résisté aux conditions météorologiques arides de l’été dernier.

Création d’une vidéo ludique

Pour témoigner de leur belle aventure de jeunes citoyens auprès de leurs camarades, le groupe a réalisé, sous la direction de Julien de Familles rurales une vidéo explicative sur le conseil municipal des enfants qu’ils ont vécu entre moments de fou rire et de sérieux.

Projet "range vélo récup en palettes"

Une belle initiative qui a répondu favorablement non seulement à une demande accrue de certains écoliers, mais également au réemploi et recyclage de matériaux. Les jeunes ont retroussé leurs manches pendant quelques mercredis matin pour mesurer, scier, poncer, percer, assembler, clouer, lasurer avec l’aide bienveillante de Jean-Luc et de Sébastien, agents techniques, et de Roger Darses, élu municipal.

Bilan du mandat

Un tour de table a donné aux jeunes l’occasion d’exprimer leur ressenti au moment où se termine leur mandature. "Les retours sont très positifs et encourageants", ont souligné les élus adultes qui les ont accompagnés et qui leur adresse un grand merci pour leur implication et leur dynamisme. "Une très grande majorité va faire sa rentrée au collège en septembre, libre à chacun de renouveler ou non son investissement." En conclusion, tout le monde a salué cette très belle expérience qui était une première à la fois pour la municipalité et pour les jeunes.

Les prochaines élections du conseil municipal des enfants sont prévues en octobre.