Comps-la-Grand-Ville. À Saint-Sauveur de Grandfuel, ce fut une fête extraordinaire

Saint-Sauveur était en fête sur la place, aux abords de l’église. De bon matin, des jambons à la broche cuisent au feu de bois pour régaler les participants. Puis un nombreux public assiste à la messe célébrée par les pères Pierre Demierre et Philippe Arnal, animée par la chorale Saint-Martin-du-Céor. La fête se poursuit par le traditionnel repas apprécié par de nombreux convives qui l’ont apprécié, à l’ombre des érables ou des chapiteaux. Puis le groupe Gospel Song d’Espalion est là pour offrir un très beau concert dans l’église comble. Les Amis de Saint-Sauveur remercient tous les bénévoles et toutes les personnes ayant participé à ce rassemblement festif, dans une ambiance conviviale et familiale.