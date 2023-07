Athlétisme : sept Ruthénois en lice pour le championnat de France cadet et junior

Quatre cadets et cadettes et trois juniors du Stade Rodez athlétisme sont à Châteauroux (Indre) pour trois jours de championnat de France, de vendredi 14 juillet à dimanche 16 juillet. Avec des médailles dans le viseur !

De vendredi 14 juillet à dimanche 16 juillet a lieu le championnat de France d’athlétisme individuel cadet et junior à Châteauroux (Indre). Et sept pensionnaires du Stade Rodez athlétisme sont de la partie. Suivant les épreuves, ils sont 24 ou 32 à avoir été qualifiés pour prendre part aux séries, concours de qualification ou encore finales directes. Ce rendez-vous est pour de nombreux athlètes un objectif important, coché dès le début de la saison.

Et en prenant part à beaucoup d’épreuves, chacun a pu améliorer sa position pour entrer dans ce lot de sélectionnés. Les Ruthénois ont été 11 à figurer sur les listes des présélectionnés. Finalement, après des choix parfois cornéliens pour certains d’entre eux, ils sont sept à être invités à venir prendre part au championnat national. Yvi Robert au 1 500 m, Marion Duthen au 400 m haies, Chloé Devoghel au poids et marteau et Anaël Loubatières au disque n’ont pas été retenus.

Quatre cadets et trois juniors qualifiés

Chez les cadets et les cadettes, Gwladys Bouzat sera au départ du 2 000 m steeple, Noreen Sdour-Fort du 1 500 m, Yonis Dunet du 3 000 m et Jules Dumas concourra au lancer de disque et de poids. Et du côté des juniors, Agate Cavalié participera au 2 000 m steeple et Max Dumas ainsi que Fanny Garrigues sont qualifiés pour le lancer de disque.

Si certains d’entre eux espèrent grimper dans la hiérarchie ou encore améliorer leur record personnel, d’autres, tels que Jules Dumas et Noreen Sdour-Fort, ont une médaille dans le viseur.