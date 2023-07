Espalion. Indiana Jones et le cadran de la destinée

Ce soir, et les jours suivants, sur l’écran du Rex, le film d’aventures de James Mangold "Indiana Jones et le cadran de la destinée" (durée 2 h 34), avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen. "1969. Après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter College de New York, l’estimé docteur Jones, professeur d’archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d’un artefact rare que son père a confié à Indy : le fameux cadran d’Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. Helena vole l’objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant".