Onet-le-Château. Karaté : les jeunes ont obtenu de nombreux podiums cette saison

Les kimonos sont rangés, les karatékas castonétois sont en vacances pour quelques semaines. C’est aussi le moment de faire un bilan de la saison 2022-2023 et de se projeter vers la prochaine.

Cette dernière saison a vu le club atteindre son meilleur nombre de licenciés (79) depuis sa création (45 féminines et 34 masculins), dans les différentes sections du club. Les cours assurés par une équipe de six professeurs bénévoles, ont été déstabilisés par des problèmes de santé de certains d’entre eux modifiant quelques plannings. La continuité a pu se faire malgré des soucis de disponibilité de certains karatékas ados et adultes. Le club a néanmoins participé à toutes les manifestations départementales et de Midi-Pyrénées (compétitions, stages et arbitrages).

L’école de karaté, avec ses 28 licenciés, a fortement réussi en titres et podiums au niveau départemental avec de bonnes participations en région. Les deux arbitres nationaux Roberto et Benoît ont parcouru le territoire dans les divers championnats de France et les karatékas ont pu aussi se former au travers des stages d’experts avec J.-P. Lavorato CN9, D. Valéra CN9, S. Serfati CN8, P. Llavès CN7… La section FPF (forme-physique-fractionné) basée sur la préparation physique et le renforcement musculaire continue de bien se développer avec une forte présence féminine.

Quant à la section autodéfense concernant la protection, la gestion et l’action lors de situations d’agression physique, verbale, ou d’insécurité, elle se structure avec l’objectif de prévenir et répondre sans pour cela avoir des capacités physiques "extraordinaires", quels que soient l’âge et le contexte professionnel ou familial.

Nouvelle saison et anniversaire

Pour la prochaine saison 2023-2024 qui débutera à partir du 4 septembre, au sein du dojo de l’Athyrium, les objectifs seront de renforcer la pratique et la préparation aux grades pour les karatékas. L’école de karaté va aussi préparer les compétiteurs (combats et katas), pour les championnats régionaux avec certains créneaux spécifiques. Des stages seront aussi organisés avec l’Entente des clubs Baraqueville-Olemps-Onet-le-Château-Sébazac et la collaboration du comité départemental Karaté Aveyron. Pour la section autodéfense, des efforts seront portés sur la médiatisation et l’ouverture à un public plus large et le FPF continuera à proposer des cours pour améliorer la condition physique et la préparation à diverses activités physiques…

Enfin la saison 2023-2024 sera l’occasion pour le Fudokan karaté club Onet-le-Château, dirigée par Brigitte Bories, Frédéric Archimbeaud CN5 directeur technique et les professeurs, de fêter les 40 ans du club créé par Marc Hugonnet CN4.