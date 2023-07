Quilles de huit : Balsac et Luc premiers qualifiés pour les quarts de finale de la coupe de France

Mardi 11 juillet, l'équipe Gomez de Balsac (Honneur) s'est imposée face à celle de Galdemar (Sainte-Geneviève, Excellence) au camping des Genêts de Salles-Curan. Et le lendemain, la quadrette Delmas de Luc (Essor) a battu Teyssèdre de Florentin (Promotion), à Saint-Geniez-d'Olt.

Les affiches des phases finales de la coupe de France de quilles de huit se dessinent. Après avoir obtenu leur qualification lors de la coupe d'Occitanie, en mai, huit quadrettes étaient en lice pour les huitièmes de finale de la compétition. Et les premières confrontations ont déjà donné leur verdict.

Mardi 11 juillet, ce sont les équipes Gomez de Balsac (Honneur) et Galdemar de Sainte-Geneviève (Excellence) qui ont ouvert le bal. Le face-à-face s'est déroulé sur un terrain de pétanque aménagé pour l'occasion au camping des Genêts, au bord du lac de Salles-Curan. Partie en tête dès le rabat, la quadrette balsacoise a su garder la main pour finalement s'imposer avec 208 quilles contre 194, au bout d'un très beau tour de 20 quilles à 20 mètres.

Au camping des Genêts de Salles-Curan, les quadrettes de Balsac (Honneur) et de Sainte-Geneviève (Excellence) lancent les huitièmes de finale de la coupe de France de #quillesdehuit #Aveyron pic.twitter.com/TKMV9byGGl — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) July 11, 2023

Le lendemain, les quatuors Delmas de Luc (Essor) et Teyssèdre de Florentin (Promotion) se sont retrouvés à Saint-Geniez pour le deuxième duel. Et si les Nord-Aveyronnais ont pris brièvement l'avantage pour une quille à la sortie du premier coup à 5 mètres, les bordeaux sont repassés devant juste après. Et ils ont mis un gros coup d'accélérateur dès le premier passage à 10 mètres. La quadrette menée par Julien Delmas a même compté jusqu'à 11 quilles d'avance, avant de terminer à +12 et de l'emporter 186 contre 174.

Encore deux places pour les quarts

Luc et Balsac rejoignent donc Montpellier, le SQR Paris, la SA Paris et Grenade-sur-Garonne, déjà qualifiés pour les phases finales de la coupe de France qui auront lieu jeudi 10 août à Espalion. Et deux tickets sont encore à distribuer.

Pour tenter de se faire une place sur les berges du Lot, les quadrettes Layrac de Lunel (Excellence) et Lekervern de Saint-Amans-des-Côts (Excellence) s'affronteront à Entraygues-sur-Truyère jeudi 20 juillet à 21 heures. Et le lendemain, les équipes Bastard de Colombiès (Promotion) et Rousselot de Luc (Honneur) se rencontreront dans le parc de la place du Vigan à Albi, également à 21 heures.