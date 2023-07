CARTE. Orages, canicule, vent : 15 départements en vigilance, dont un en orange, ce vendredi 14 juillet

Pas de répit pour les vigilances de Météo France en ce 14 juillet 2023. 15 départements du pays ont été mentionnés pour les orages, la canicule et le vent.

Quelques jours après une alerte rouge déployée dans cinq départements de l'est du pays pour les orages, la vigilance reste le maître mot de Météo France en ce vendredi 14 juillet 2023. Si la couleur est moins sévère, il faudra tout de même se montrer prudent.

15 départements concernés

En ce jour de fête nationale, Météo France mentionne 15 territoires dans le cadre d'une vigilance déclenchée pour plusieurs phénomènes : la canicule, le vent et les orages. Un seul département est en orange, ce sont les Alpes-Maritimes, pour la canicule.

La Corse sera en jaune pour le même motif, tandis que l'ancienne région Aquitaine virera également au jaune, pour la canicule et les orages. Enfin, plusieurs départements de Bretagne et de Normandie seront en jaune, pour le vent.

Alpes-Maritimes : vigilance orange canicule

Haute-Corse : vigilance jaune canicule

Corse-du-Sud : vigilance jaune canicule

Pyrénées-Atlantiques : vigilance jaune orages et canicule

Landes : vigilance jaune orages et canicule

Gironde : vigilance jaune orages et canicule

Lot-et-Garonne : vigilance jaune orages

Dordogne : vigilance jaune orages

Ille-et-Vilaine : vigilance jaune vent

Morbihan : vigilance jaune vent

Finistère : vigilance jaune vent

Côtes d'Armor : vigilance jaune vent

Manche : vigilance jaune vent

Orne : vigilance jaune vent

Calvados : vigilance jaune vent

15 départements sont en vigilance, ce vendredi 14 juillet 2023. Météo France - Capture d'écran

Quelle météo en Occitanie ?

Ce vendredi 14 juillet 2023, l'Occitanie échappe donc, pour le moment, à toute vigilance. Quelle météo animera notre région, en cette fête nationale ? Une réponse : le soleil ! Il dominera ce jour férié de bout en bout, avec un thermomètre qui dépassera très facilement les 30°C.

34°C sont attendus dans le Gers et dans le Tarn, 33°C dans le Lot, la Haute-Garonne et le sud de l'Aveyron, et enfin 32°C dans le Gard. La soirée sera, elle aussi, très douce, sans perturbation à l'horizon selon Météo France.